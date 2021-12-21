Еврокомиссия одобрила пятую вакцину от COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня Европейская Комиссия выдала условное рыночное разрешение вакцине против COVID‑19 «Nuvaxovid», разработанной компанией Novavax. Это пятая по счету вакцина против коронавируса, получающая разрешение в Европейском Союзе, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как поясняет пресс-служба Еврокомиссии, разрешение соответствует положительным научным рекомендациям, основанным на тщательной оценке безопасности, эффективности и качества вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и одобрено государствами-членами ЕС.

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала: «В то время, когда новый вариант «Омикрон» стремительно распространяется и нам необходимо активизировать вакцинацию, я особенно довольна сегодняшним разрешением вакцины Novavax. Это пятая безопасная и эффективная вакцина из нашего портфеля вакцин, предлагающая гражданам Европы дополнительную защиту от пандемии. Пусть это разрешение послужит сильным стимулом для всех, кто еще не был вакцинирован. Сейчас самое время это сделать».

Еврокомиссия подписала контракт с Novavax 4 августа 2021 года. С условным разрешением на европейском рынке Novavax может поставить до 100 млн вакцин COVID-19 в ЕС, начиная с первого квартала 2022 года.

Контракт позволяет государствам-членам закупить дополнительно 100 млн доз в течение 2022-2023 годов. Ожидается, что первые дозы будут доставлены в первые месяцы 2022 года, а в первом квартале государства-члены заказали около 27 млн доз.

Эти поставки добавляются к общему количеству вакцин в ЕС: 2,4 млрд доз вакцины от BioNTech / Pfizer, 460 млн доз вакцины от Moderna, 400 млн от AstraZeneca, а также 400 млн доз от Janssen.

Напомним, по данным Всемирной Организации здравоохранения вакцины против COVID-19 уже спасли около 470 тысяч жизней в Европе.