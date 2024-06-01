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    00:44, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Еврокомиссия направила 25 млн евро Палестинской администрации и 16 млн евро БАПОР

    Еврокомиссия
    Фото: Еврокомиссия

    В пятницу Еврокомиссия осуществила второй транш помощи в размере 25 млн евро для Палестинской администрации и 16 млн евро Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Еврокомиссия отмечает, что выплаты помогут Палестинской администрации выполнить часть своих обязательств перед палестинскими государственными служащими на Западном Берегу.

    — На этом критическом этапе это внесет столь необходимый вклад в решение серьезных проблем, стоящих перед палестинской экономикой, особенно перед праздником Курбан-байрам (16 июня), — говорится в заявлении ЕС.

    Еврокомиссия также обработала платеж, соответствующий второму траншу в размере 16 млн евро, учитывая прогресс, достигнутый Агентством в выполнении согласованных условий и мер.

    Теги:
    ООН Палестина Европа Мировая экономика Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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