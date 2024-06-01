Еврокомиссия направила 25 млн евро Палестинской администрации и 16 млн евро БАПОР

В пятницу Еврокомиссия осуществила второй транш помощи в размере 25 млн евро для Палестинской администрации и 16 млн евро Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Еврокомиссия отмечает, что выплаты помогут Палестинской администрации выполнить часть своих обязательств перед палестинскими государственными служащими на Западном Берегу.

— На этом критическом этапе это внесет столь необходимый вклад в решение серьезных проблем, стоящих перед палестинской экономикой, особенно перед праздником Курбан-байрам (16 июня), — говорится в заявлении ЕС.

Еврокомиссия также обработала платеж, соответствующий второму траншу в размере 16 млн евро, учитывая прогресс, достигнутый Агентством в выполнении согласованных условий и мер.