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Еврокомиссия может приостановить авиасообщение с Южной Африкой из-за  новой мутации COVID-19

26 Ноября 2021 14:57
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Еврокомиссия может приостановить авиасообщение с Южной Африкой из-за  новой мутации COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейская Комиссия рассмотрит предложение о приостановке авиасообщения с Южной Африкой на фоне распространения в данном регионе новой мутации коронавируса B.1.1.529, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Еврокомиссия в тесной координации с государствами-членами Евросоюза активирует механизм «экстренного торможения» в борьбе с пандемией для того, чтобы остановить воздушное сообщение из южноафриканского региона из-за варианта COVID-19, вызывающего озабоченность B.1.1.529», - сообщила Урсула вон дер Ляйен.

По информации европейских СМИ, указанный штамм COVID-19 пока является наиболее «мутировавшей» версией опасного вируса. Большинство подтвержденных случаев наблюдается в странах Южной Африки.

Наиболее пессимистической версией зарубежных ученых является то, что новый штамм сильно отличается от первоначального. И не исключено, что существующие вакцины могут быть не эффективны в обеспечении защиты против B.1.1.529. Тем не менее, ученые просят дождаться более детальных исследований нового варианта для заключений и выводов.


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#Евросоюз   #Африка   #Коронавирус в мире   #Европа  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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