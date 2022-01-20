Еврокомиссар не исключает причастность внешних сил к событиям в РК
БРЮССЕЛЬ-СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Во французском городе Страсбург состоялось первое в текущем году пленарное заседание Европейского Парламента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В этот раз в рамках обсуждения прав человека, демократии и верховенства закона евродепутаты провели дебаты и заслушали позицию исполнительного органа ЕС – Еврокомиссии.
«Картина представляется следующей: (авт.- в Казахстане) хорошо вооружённые и тренированные боевые группы перехватили инициативу того, что начиналось как мирный протест. Возможно, эти группы были связаны с военизированными формированиями, что указывает на то, что их создание прикрывали некоторые структуры безопасности. На данном этапе нельзя исключать и причастность к событиям внешних сил», - сообщила депутатам еврокомиссар Стелла Кириакидес.
Кроме того, еврокомиссар проинформировала депутатов, что вывод миротворческого контингента ОДКБ, «судя по последним новостям», завершился сегодня.
С. Кириакидес выразила уверенность, что сложный характер событий в Казахстане диктует необходимость осторожной интерпретации и реакции.
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