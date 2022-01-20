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Еврокомиссар не исключает причастность внешних сил к событиям в РК

20 Января 2022 21:12
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Еврокомиссар не исключает причастность внешних сил к событиям в РК

БРЮССЕЛЬ-СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Во французском городе Страсбург состоялось первое в текущем году пленарное заседание Европейского Парламента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В этот раз в рамках обсуждения прав человека, демократии и верховенства закона евродепутаты провели дебаты и заслушали позицию исполнительного органа ЕС – Еврокомиссии.

«Картина представляется следующей: (авт.- в Казахстане) хорошо вооружённые и тренированные боевые группы перехватили инициативу того, что начиналось как мирный протест. Возможно, эти группы были связаны с военизированными формированиями, что указывает на то, что их создание прикрывали некоторые структуры безопасности. На данном этапе нельзя исключать и причастность к событиям внешних сил», - сообщила депутатам еврокомиссар Стелла Кириакидес.

Кроме того, еврокомиссар проинформировала депутатов, что вывод миротворческого контингента ОДКБ, «судя по последним новостям», завершился сегодня.

С. Кириакидес выразила уверенность, что сложный характер событий в Казахстане диктует необходимость осторожной интерпретации и реакции.


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#Европа   #ЧП-2022  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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