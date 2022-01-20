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Еврокомиссар ЕС озвучила некоторые оценки событий в Казахстане

20 Января 2022 21:04
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Еврокомиссар ЕС озвучила некоторые оценки событий в Казахстане

БРЮССЕЛЬ-СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Во французском городе Страсбург состоялось первое в текущем году пленарное заседание Европейского Парламента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Одной из тем дебатов в Европарламенте стали трагические события, произошедшие в нашей стране.

Выступая от лица Европейской Комиссии, еврокомиссар Стелла Кириакидес сказала, что «нас всех шокировало беспрецедентное насилие, разразившееся в Казахстане ранее в этом месяце, в особенности в Алматы».

Представитель исполнительного органа ЕС подчеркнула, что необходимо четко различать мирные протесты 2 января, и насилие, разразившиеся позднее.

«Картина, которая вырисовывается, свидетельствует, что хорошо вооруженные и тренированные экстремистские группировки захватили инициативу, оттеснив мирный протест. Однако личности экстремистов не были идентифицированы, а мотивы остаются неясными. Возможно, эти группы были связаны с определенными силовыми военизированными структурами», - отметила С.Кириакидес.

С ее слов, комплексность произошедшего в РК кризиса «требует осторожности в интерпретациях и реакции». «Делать выводы о будущей политике ЕС в отношении Казахстана, вероятно, слишком рано», - заявила Еврокомиссар.


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#Европа   #ЧП-2022  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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