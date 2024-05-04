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    06:29, 04 Май 2024 | GMT +6

    Евроинституты откроют свои двери для всех желающих

    европарламент
    Фото: Рixabay.com

    9 мая Евросоюз планирует отпраздновать «День Европы», который знаменует дату подписания Декларации Шумана в 1950 году, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По этому случаю жителям Евросоюза будет предложено принять участие в дебатах,  выступлениях, играх и других мероприятиях.

    4 мая в Европейском парламенте в Брюсселе пройдет «день открытых дверей». Ожидается, что на церемонии открытия выступит вице-президент Европарламента Марк Анхель.

    Внутри законодательного органа будут организованы информационные стенды, короткие занятия, посвященные борьбе с дезинформацией, правам женщин в политике и предвыборной агитации.

    Гражданам будет предложено узнать, как голосовать на европейских выборах в июне, почему голосование имеет значение и как изменить ситуацию к лучшему в сфере защиты демократии.

    В этот же день в здании Европейского совета в Брюсселе у посетителей будет возможность пройти по дорожке, по которой лидеры ЕС проходят во время своих саммитов.

    Маленьких посетителей ждет серия специальных анимаций, в том числе охота за сокровищами. У каждого из 27 государств-членов будет стенд, на котором будут представлены национальные традиции, деликатесы и туристические достопримечательности. Посетители смогут познакомиться с ними в интерактивном режиме и посетить живые выступления. Отдельная выставка будет посвящена 20-летию расширения ЕС в 2004 году.

    Откроет свои двери здание Европейской комиссии. Здесь посетители могут узнать о своей гражданской роли, исследовать тематические деревни, узнать историю ЕС.

    Предоставится возможность узнать, что делает Еврокомиссия для защиты демократии, многообразия и каким образом создается цифровое и «зеленое» будущее.

    Специальные мероприятия будут посвящены 20-летию расширения ЕС в 2004 году, 25-летию евро и 30-летию Единого рынка.

     

    Теги:
    Евросоюз Европа Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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