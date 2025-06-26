РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:30, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Евродепутаты борются за право пассажиров бесплатно провозить ручную кладь

    Во вторник члены комитета по транспорту Европейского парламента одобрили поправку к закону о правах авиапассажиров, которая дает людям право путешествовать с ручной кладью весом до 7 килограммов без дополнительной платы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    багажная лента
    Фото: Pixabay

    Если это правило будет подтверждено в ходе переговоров с правительствами ЕС, то багаж весом 7 кг будет разрешен бесплатно в дополнение к одному небольшому личному предмету, который может поместиться под сиденьем.

    Пассажиры должны иметь право провозить на борту самолета одну личную вещь, например, сумочку, рюкзак или ноутбук (максимальные размеры 40×30×15 см), и одну небольшую ручную кладь (максимальные размеры 100 см и 7 кг) без дополнительной платы.

    Депутаты Европарламента также хотят гарантировать, что дети до 12 лет будут сидеть рядом с сопровождающим их пассажиром бесплатно.

    Они также хотят большей защиты для лиц с ограниченной подвижностью, гарантируя, что сопровождающее лицо может путешествовать с ними бесплатно, и добавив право на компенсацию в случае потери/повреждения оборудования для передвижения или травмы животного-помощника.

    Новая инициатива выступает против лоббистов авиакомпаний в Брюсселе, которые предупреждают, что это правило заставит перевозчиков повысить стоимость билетов, даже для тех пассажиров, кто летит только с минимальным количеством багажа.

    Докладчик по обеспечению соблюдения прав пассажиров евродепутат Маттео Риччи (Италия) сказал: «Сегодняшнее голосование знаменует собой важный шаг на пути к более справедливым и прозрачным поездкам. Согласованные компромиссы защищают всех пассажиров, уделяя особое внимание лицам с ограниченными возможностями и ограниченной подвижностью, и вводят конкретные меры, такие как четкое определение бесплатной ручной клади размером до 100 см, основополагающее право, позволяющее избежать неоправданных дополнительных расходов.

    Повышение прозрачности для посредников и укрепление органов правоприменения обеспечат более справедливую и эффективную систему. Парламент занимает твердую позицию, защищающую права граждан».

    В настоящее время казахстанские авиакомпании вывозят пассажиров из ОАЭ и Катара, которые остались на Ближнем Востоке после эскалации ситуации вокруг Ирана.

    Теги:
    Авиация Европарламент Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают