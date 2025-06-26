Евродепутаты борются за право пассажиров бесплатно провозить ручную кладь

Если это правило будет подтверждено в ходе переговоров с правительствами ЕС, то багаж весом 7 кг будет разрешен бесплатно в дополнение к одному небольшому личному предмету, который может поместиться под сиденьем.

Пассажиры должны иметь право провозить на борту самолета одну личную вещь, например, сумочку, рюкзак или ноутбук (максимальные размеры 40×30×15 см), и одну небольшую ручную кладь (максимальные размеры 100 см и 7 кг) без дополнительной платы.

Депутаты Европарламента также хотят гарантировать, что дети до 12 лет будут сидеть рядом с сопровождающим их пассажиром бесплатно.

Они также хотят большей защиты для лиц с ограниченной подвижностью, гарантируя, что сопровождающее лицо может путешествовать с ними бесплатно, и добавив право на компенсацию в случае потери/повреждения оборудования для передвижения или травмы животного-помощника.

Новая инициатива выступает против лоббистов авиакомпаний в Брюсселе, которые предупреждают, что это правило заставит перевозчиков повысить стоимость билетов, даже для тех пассажиров, кто летит только с минимальным количеством багажа.

Докладчик по обеспечению соблюдения прав пассажиров евродепутат Маттео Риччи (Италия) сказал: «Сегодняшнее голосование знаменует собой важный шаг на пути к более справедливым и прозрачным поездкам. Согласованные компромиссы защищают всех пассажиров, уделяя особое внимание лицам с ограниченными возможностями и ограниченной подвижностью, и вводят конкретные меры, такие как четкое определение бесплатной ручной клади размером до 100 см, основополагающее право, позволяющее избежать неоправданных дополнительных расходов.

Повышение прозрачности для посредников и укрепление органов правоприменения обеспечат более справедливую и эффективную систему. Парламент занимает твердую позицию, защищающую права граждан».

В настоящее время казахстанские авиакомпании вывозят пассажиров из ОАЭ и Катара, которые остались на Ближнем Востоке после эскалации ситуации вокруг Ирана.