Евро укрепляется по отношению к доллару

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В понедельник евро достиг самого высокого значения по отношению к доллару с апреля 2022 года. На данное время стоимость 1 евро составляет до 1,0927 доллара, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Текущие показатели почти на 15 % выше курса евро, который наблюдался летом прошлого года. В тот период резкий рост цен на энергоносители привел к падению евро до двадцатилетнего минимума – в 0,9536 доллара.

Несмотря на то, что многие экономисты и банки по-прежнему считают, что экономические перспективы еврозоны далеки от радужных: бельгийская газета l'Echo сообщает, что инвестиционные банки прогнозируют, что еврозона столкнется с технической рецессией в первом квартале этого года, в то время как Всемирный банк недавно предсказал 0 %-ный рост по всей еврозоне в 2023 году, что является пересмотром в сторону понижения по сравнению с прогнозом в 1,9 % в июне.

Одним из основных факторов роста евро является резкое недавнее падение цен на газ за последние несколько недель, которое, в свою очередь, было вызвано более теплой, чем обычно, зимней погодой.

Второй и, возможно, даже более важной причиной роста курса евро является резкий курс, недавно заданный Европейским центральным банком, который уже четыре раза повышал базовую ставку в этом году, пытаясь сдержать стремительно растущий уровень инфляции в еврозоне.

В четверг президент ЕЦБ Кристин Лагард сообщила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что инфляция все еще слишком высока, и что ЕЦБ будет придерживаться курса чтобы своевременно вернуть инфляцию к 2 %.

Замечания К. Лагард были впоследствии повторены в воскресенье Клаасом Кнотом, членом Совета управляющих ЕЦБ, который отметил в интервью газете La Stampa, что ЕЦБ повысит свою базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов как в феврале, так и в марте этого года, и предположил, что дальнейшее повышение ставок может ожидается, по крайней мере, до этого лета.

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