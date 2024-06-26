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    02:20, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    ЕВРО-2024: Унылые нули в пользу Англии и Дании

    футбол
    Фото: UA-Football

    В Группе С на чемпионате Европы по футболу в Германии после третьего игрового дня первое место досталось команде Англии, которая сыграла в последнем матче группового турнира 0:0 в матче против Словении. В параллельной игре - Сербия - Дания был зафиксирован аналогичный результат, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    По итогам трех игр англичане набрали 5 очков. У Словении – 3 очка и она осталась на третьем месте.

    Во второй паре встречались Дания – Сербия, также не выявившие победителя – 0:0. Этот результат позволил датчанам набрать столько же, сколько и Словения, но по дополнительным критериям Дания оказалась на втором месте.

    Дания сыграет против Германии в 1/8 финала. Остальные соперники прошедших в плей-офф сборных определятся по итогам заключительных поединков групповой стадии.

    Ранее сообщалось о сенсационно завершившемся матче заключительного тура чемпионата Европы по футболу в группе D, в которой первое место заняла сборная Австрии.

    Теги:
    Спорт Футбол ЕВРО-2024 Мировые новости
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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