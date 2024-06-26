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    23:22, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    ЕВРО-2024: Австрия неожиданно заняла первое место в группе с Францией и Нидерландами

    Спорт-Экспресс
    Фото: Спорт-Экспресс

    Сенсационно завершились матчи заключительного тура чемпионата Европы по футболу в группе D, в которой первое место заняла сборная Австрии, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Австрия смогла преподнести одну из главных сенсаций ЕВРО-2024, победив в рамках 3-го тура команду Нидерланды со счетом 3-2. Уже в первом тайме австрийцы сумели поразить ворота «летучих голландцев». На 6-й минуте автогол на свой счёт записал Доньелл Мален (0:1).

    Вместе с Австрией и Францией в плей-офф вышли Нидерланды: хватило 4 очков.

    В самом начале второй половины встречи Коди Гакпо сравнял счёт, но затем Ромадо Шмидт вновь вывел свою команду вперёд.

    На 75-й минуте точный удар Мефиса Депай вселил надежду на положительный исход поединка для сборной Нидерландов. Однако последнее слово в этом матче все же осталось за австрийцами.

    За десять минут до финального свистка Марсель Забитцер установил окончательный результат противостояния — 3-2 в пользу Австрии.

    В другом поединке сражались Франция с Польшей.

    Получивший травму в первой встрече ЕВРО лидер французской дружины Килиан Мбаппе смог забить первый гол «трехцветных» на текущем турнире с игры, но победный счет французы удержать не смогли.

    На 79-й минуте игры Роберт Левандовски хладнокровно реализовал пенальти и установил окончательный счет поединка — 1-1.

    Итоговая таблица группы D выглядит следующим образом:

    • Австрия — 6 очков
    • Франция — 5
    • Нидерланды — 4
    • Польша — 1
    Теги:
    Спорт Футбол ЕВРО-2024 Мировые новости
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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