ЕВРО-2024: сборная Португалии одержала волевую победу над чехами

Сборная Португалии со счетом 2:1 обыграла команду Чехии в заключительном матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Лейпциге, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

В составе сборной Чехии мяч забил Лукаш Провод (62-я минута). У португальцев отличился Франсишку Консейсау (90+2). На 69-й минуте игрок чешской команды Робин Гранач забил мяч в свои ворота. Консейсау вышел на замену на 90-й минуте.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» 39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел на поле весь матч. Он стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы. 41-летний португальский защитник Пепе стал самым возрастным игроком на чемпионатах Европы.

В другом матче группы F сборная Турции обыграла команду Грузии (3:1). В следующем туре сборная Португалии сыграет с командой Турции, чехи встретятся с грузинскими футболистами. Матчи пройдут 22 июня.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.