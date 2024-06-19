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    02:33, 19 Июнь 2024 | GMT +6

    ЕВРО-2024: сборная Португалии одержала волевую победу над чехами

    ЕВРО-2024: сборная Португалии одержала волевую победу над чехами
    Фото: championat.com

    Сборная Португалии со счетом 2:1 обыграла команду Чехии в заключительном матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Лейпциге, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    В составе сборной Чехии мяч забил Лукаш Провод (62-я минута). У португальцев отличился Франсишку Консейсау (90+2). На 69-й минуте игрок чешской команды Робин Гранач забил мяч в свои ворота. Консейсау вышел на замену на 90-й минуте.

    Пятикратный обладатель «Золотого мяча» 39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел на поле весь матч. Он стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы. 41-летний португальский защитник Пепе стал самым возрастным игроком на чемпионатах Европы.

    В другом матче группы F сборная Турции обыграла команду Грузии (3:1). В следующем туре сборная Португалии сыграет с командой Турции, чехи встретятся с грузинскими футболистами. Матчи пройдут 22 июня.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Португалия Спорт Футбол Чехия ЕВРО-2024 ТАСС Euro-2024
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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