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    23:36, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    ЕВРО-2024: матч с Грузией выдался на радость Турции

    ЕВРО-2024: матч с Грузией выдался на радость Турции
    Фото: sportbox.ru

    Интересный и комбинационный футбол продемонстрировали сборные Турции и Грузии, однако удача оказалась на стороне Турции — 3-1, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В первой половине поединка команды обменялись забитыми мячами. Сперва счет открыли футболисты Турции. На 25-й минуте результативный удар совершил Мерт Мюльдюр. Уже через две минуты турки забили вновь, однако судейская бригада не засчитала гол из-за оффсайда. На 32-й минуте эффектная атака грузин завершилась точным ударом Жоржа Микаутадзе — 1-1.

    Во втором тайме Турция большими силами вела созидательные действия и таки добилась своего. Сперва полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер вывел свою команду вперед, а окончательный счет уже в добавленное время установил Керем Актюркоглу — 3-1. Несмотря на поражение, команда из Грузии показала комбинированный футбол, достойно выступая на протяжении всей встречи.

    Отметим, что Грузия на текущем ЕВРО единственный дебютант финальной стадии чемпионата Европы.

    В другом матче группы F сразятся дружины Португалии и Чехии.

    Добавим, что казахстанские телеканалы Qazaqstan и Qazsport ведут прямую трансляцию чемпионата Европы. Время начала матчей в 18:00, 21:00 и в 00:00 по времени Астаны.

    Теги:
    Спорт Футбол ЕВРО-2024 Турция Грузия Euro-2024
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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