РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:12, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Евро-2024: расписание матчей и трансляций чемпионата Европы по футболу

    Евро-2024
    Фото: Joaquim Ferreira/ picture alliance

    Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. В главном турнире года участвуют 24 команды.  В Казахстане Евро покажут каналы Qazaqstan и Qazsport. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Расписание матчей Евро-2024

    Поздние матчи чемпионата Европы будут начинаться в 00:00 часов по казахстанскому времени, поэтому для удобства мы отметили начало этих матчей временем 23:55 — то есть, встреча Германии с Шотландией пройдёт в ночь с 14 на 15 июня по казахстанскому часовому поясу.

    Групповой этап

    14 июня, пятница
    23:55. Группа А. Германия — Шотландия («Qazsport»)

    15 июня, суббота
    18:00. Группа А. Венгрия — Швейцария («Qazsport»)
    21:00. Группа В. Испания — Хорватия («Qazaqstan» и «Qazsport»)
    23:55. Группа В. Италия — Албания («Qazsport»)

    16 июня, воскресенье
    18:00. Группа D. Польша — Нидерланды («Qazsport»)
    21:00. Группа C. Словения — Дания («Qazsport»)
    23:55. Группа C. Сербия — Англия («Qazaqstan» и «Qazsport»)

    17 июня, понедельник
    18:00. Группа E. Румыния — Украина («Qazsport»)
    21:00. Группа E. Бельгия — Словакия («Qazsport»)
    23:55. Группа D. Австрия — Франция («Qazsport»)

    18 июня, вторник
    21:00. Группа F. Турция — Грузия («Qazsport»)
    23:55. Группа F. Португалия — Чехия («Qazsport»)

    19 июня, среда
    18:00. Группа B. Хорватия — Албания («Qazsport»)
    21:00. Группа A. Германия — Венгрия («Qazsport»)
    23:55. Группа A. Шотландия — Швейцария («Qazsport»)

    20 июня, четверг
    18:00. Группа C. Словения — Сербия («Qazsport»)
    21:00. Группа C. Дания — Англия («Qazsport»)
    23:55. Группа B. Испания — Италия («Qazsport»)

    21 июня, пятница
    18:00. Группа E. Словакия — Украина («Qazsport»)
    21:00. Группа D. Польша — Австрия («Qazsport»)
    23:55. Группа D. Нидерланды — Франция («Qazsport»)

    22 июня, суббота
    18:00. Группа F. Грузия — Чехия («Qazsport»)
    21:00. Группа F. Турция — Португалия («Qazsport»)
    23:55. Группа E. Бельгия — Румыния («Qazsport»)

    23 июня, воскресенье
    23:55. Группа A. Швейцария — Германия («Qazsport»)
    23:55. Группа А. Шотландия — Венгрия («Qazsport»)

    24 июня, понедельник
    23:55. Группа B. Албания — Испания
    23:55. Группа B. Хорватия — Италия

    25 июня, вторник
    21:00. Группа D. Нидерланды — Австрия
    21:00. Группа D. Франция — Польша
    23:55. Группа C. Англия — Словения
    23:55. Группа C. Дания — Сербия

    26 июня, среда
    21:00. Группа E. Словакия — Румыния
    21:00. Группа E. Украина — Бельгия
    23:55. Группа F. Грузия — Португалия
    23:55. Группа F. Чехия — Турция

    1/8 финала

    29 июня, суббота
    21:00. Матч 38. 2 место группы А — 2 место группы В
    23:55. Матч 37. 1 место группы А — 2 место группы C

    30 июня, воскресенье
    21:00. Матч 40. 1 место группы C — 3 место группы D/E/F
    23:55. Матч 39. 1 место группы B — 2 место группы A/D/E/F

    1 июля, понедельник
    21:00. Матч 42. 2 место группы D — 2 место группы E
    23:55. Матч 41. 1 место группы F — 3 место группы A/B/C

    2 июля, вторник
    21:00. Матч 43. 1 место группы E — 2 место группы A/B/C/D
    23:55. Матч 44. 1 место группы D — 2 место группы F

    1/4 финала

    5 июля, пятница
    21:00. Матч 45. Победитель матча 39 — Победитель матча 37
    23:55. Матч 46. Победитель матча 41 — Победитель матча 42

    6 июля, суббота
    21:00. Матч 47. Победитель матча 40 — Победитель матча 38
    23:55. Матч 48. Победитель матча 43 — Победитель матча 44

    1/2 финала

    9 июля, вторник
    21:00. Матч 49. Победитель матча 45 — Победитель матча 46
    23:55. Матч 50. Победитель матча 47 — Победитель матча 48

    Финал

    14 июля, воскресенье
    23:55. Матч 51. Победитель матча 49 — Победитель матча 50

     

    Теги:
    Спорт Футбол ЕВРО-2024 Европа Euro-2024 Мировые новости Германия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!