Евро-2024: расписание матчей и трансляций чемпионата Европы по футболу

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. В главном турнире года участвуют 24 команды. В Казахстане Евро покажут каналы Qazaqstan и Qazsport. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Расписание матчей Евро-2024

Поздние матчи чемпионата Европы будут начинаться в 00:00 часов по казахстанскому времени, поэтому для удобства мы отметили начало этих матчей временем 23:55 — то есть, встреча Германии с Шотландией пройдёт в ночь с 14 на 15 июня по казахстанскому часовому поясу.

Групповой этап

14 июня, пятница

23:55. Группа А. Германия — Шотландия («Qazsport»)

15 июня, суббота

18:00. Группа А. Венгрия — Швейцария («Qazsport»)

21:00. Группа В. Испания — Хорватия («Qazaqstan» и «Qazsport»)

23:55. Группа В. Италия — Албания («Qazsport»)

16 июня, воскресенье

18:00. Группа D. Польша — Нидерланды («Qazsport»)

21:00. Группа C. Словения — Дания («Qazsport»)

23:55. Группа C. Сербия — Англия («Qazaqstan» и «Qazsport»)

17 июня, понедельник

18:00. Группа E. Румыния — Украина («Qazsport»)

21:00. Группа E. Бельгия — Словакия («Qazsport»)

23:55. Группа D. Австрия — Франция («Qazsport»)

18 июня, вторник

21:00. Группа F. Турция — Грузия («Qazsport»)

23:55. Группа F. Португалия — Чехия («Qazsport»)

19 июня, среда

18:00. Группа B. Хорватия — Албания («Qazsport»)

21:00. Группа A. Германия — Венгрия («Qazsport»)

23:55. Группа A. Шотландия — Швейцария («Qazsport»)

20 июня, четверг

18:00. Группа C. Словения — Сербия («Qazsport»)

21:00. Группа C. Дания — Англия («Qazsport»)

23:55. Группа B. Испания — Италия («Qazsport»)

21 июня, пятница

18:00. Группа E. Словакия — Украина («Qazsport»)

21:00. Группа D. Польша — Австрия («Qazsport»)

23:55. Группа D. Нидерланды — Франция («Qazsport»)

22 июня, суббота

18:00. Группа F. Грузия — Чехия («Qazsport»)

21:00. Группа F. Турция — Португалия («Qazsport»)

23:55. Группа E. Бельгия — Румыния («Qazsport»)

23 июня, воскресенье

23:55. Группа A. Швейцария — Германия («Qazsport»)

23:55. Группа А. Шотландия — Венгрия («Qazsport»)

24 июня, понедельник

23:55. Группа B. Албания — Испания

23:55. Группа B. Хорватия — Италия

25 июня, вторник

21:00. Группа D. Нидерланды — Австрия

21:00. Группа D. Франция — Польша

23:55. Группа C. Англия — Словения

23:55. Группа C. Дания — Сербия

26 июня, среда

21:00. Группа E. Словакия — Румыния

21:00. Группа E. Украина — Бельгия

23:55. Группа F. Грузия — Португалия

23:55. Группа F. Чехия — Турция

1/8 финала

29 июня, суббота

21:00. Матч 38. 2 место группы А — 2 место группы В

23:55. Матч 37. 1 место группы А — 2 место группы C

30 июня, воскресенье

21:00. Матч 40. 1 место группы C — 3 место группы D/E/F

23:55. Матч 39. 1 место группы B — 2 место группы A/D/E/F

1 июля, понедельник

21:00. Матч 42. 2 место группы D — 2 место группы E

23:55. Матч 41. 1 место группы F — 3 место группы A/B/C

2 июля, вторник

21:00. Матч 43. 1 место группы E — 2 место группы A/B/C/D

23:55. Матч 44. 1 место группы D — 2 место группы F

1/4 финала

5 июля, пятница

21:00. Матч 45. Победитель матча 39 — Победитель матча 37

23:55. Матч 46. Победитель матча 41 — Победитель матча 42

6 июля, суббота

21:00. Матч 47. Победитель матча 40 — Победитель матча 38

23:55. Матч 48. Победитель матча 43 — Победитель матча 44

1/2 финала

9 июля, вторник

21:00. Матч 49. Победитель матча 45 — Победитель матча 46

23:55. Матч 50. Победитель матча 47 — Победитель матча 48

Финал

14 июля, воскресенье

23:55. Матч 51. Победитель матча 49 — Победитель матча 50