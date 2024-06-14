Евро-2024: расписание матчей и трансляций чемпионата Европы по футболу
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. В главном турнире года участвуют 24 команды. В Казахстане Евро покажут каналы Qazaqstan и Qazsport. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Расписание матчей Евро-2024
Поздние матчи чемпионата Европы будут начинаться в 00:00 часов по казахстанскому времени, поэтому для удобства мы отметили начало этих матчей временем 23:55 — то есть, встреча Германии с Шотландией пройдёт в ночь с 14 на 15 июня по казахстанскому часовому поясу.
Групповой этап
14 июня, пятница
23:55. Группа А. Германия — Шотландия («Qazsport»)
15 июня, суббота
18:00. Группа А. Венгрия — Швейцария («Qazsport»)
21:00. Группа В. Испания — Хорватия («Qazaqstan» и «Qazsport»)
23:55. Группа В. Италия — Албания («Qazsport»)
16 июня, воскресенье
18:00. Группа D. Польша — Нидерланды («Qazsport»)
21:00. Группа C. Словения — Дания («Qazsport»)
23:55. Группа C. Сербия — Англия («Qazaqstan» и «Qazsport»)
17 июня, понедельник
18:00. Группа E. Румыния — Украина («Qazsport»)
21:00. Группа E. Бельгия — Словакия («Qazsport»)
23:55. Группа D. Австрия — Франция («Qazsport»)
18 июня, вторник
21:00. Группа F. Турция — Грузия («Qazsport»)
23:55. Группа F. Португалия — Чехия («Qazsport»)
19 июня, среда
18:00. Группа B. Хорватия — Албания («Qazsport»)
21:00. Группа A. Германия — Венгрия («Qazsport»)
23:55. Группа A. Шотландия — Швейцария («Qazsport»)
20 июня, четверг
18:00. Группа C. Словения — Сербия («Qazsport»)
21:00. Группа C. Дания — Англия («Qazsport»)
23:55. Группа B. Испания — Италия («Qazsport»)
21 июня, пятница
18:00. Группа E. Словакия — Украина («Qazsport»)
21:00. Группа D. Польша — Австрия («Qazsport»)
23:55. Группа D. Нидерланды — Франция («Qazsport»)
22 июня, суббота
18:00. Группа F. Грузия — Чехия («Qazsport»)
21:00. Группа F. Турция — Португалия («Qazsport»)
23:55. Группа E. Бельгия — Румыния («Qazsport»)
23 июня, воскресенье
23:55. Группа A. Швейцария — Германия («Qazsport»)
23:55. Группа А. Шотландия — Венгрия («Qazsport»)
24 июня, понедельник
23:55. Группа B. Албания — Испания
23:55. Группа B. Хорватия — Италия
25 июня, вторник
21:00. Группа D. Нидерланды — Австрия
21:00. Группа D. Франция — Польша
23:55. Группа C. Англия — Словения
23:55. Группа C. Дания — Сербия
26 июня, среда
21:00. Группа E. Словакия — Румыния
21:00. Группа E. Украина — Бельгия
23:55. Группа F. Грузия — Португалия
23:55. Группа F. Чехия — Турция
1/8 финала
29 июня, суббота
21:00. Матч 38. 2 место группы А — 2 место группы В
23:55. Матч 37. 1 место группы А — 2 место группы C
30 июня, воскресенье
21:00. Матч 40. 1 место группы C — 3 место группы D/E/F
23:55. Матч 39. 1 место группы B — 2 место группы A/D/E/F
1 июля, понедельник
21:00. Матч 42. 2 место группы D — 2 место группы E
23:55. Матч 41. 1 место группы F — 3 место группы A/B/C
2 июля, вторник
21:00. Матч 43. 1 место группы E — 2 место группы A/B/C/D
23:55. Матч 44. 1 место группы D — 2 место группы F
1/4 финала
5 июля, пятница
21:00. Матч 45. Победитель матча 39 — Победитель матча 37
23:55. Матч 46. Победитель матча 41 — Победитель матча 42
6 июля, суббота
21:00. Матч 47. Победитель матча 40 — Победитель матча 38
23:55. Матч 48. Победитель матча 43 — Победитель матча 44
1/2 финала
9 июля, вторник
21:00. Матч 49. Победитель матча 45 — Победитель матча 46
23:55. Матч 50. Победитель матча 47 — Победитель матча 48
Финал
14 июля, воскресенье
23:55. Матч 51. Победитель матча 49 — Победитель матча 50