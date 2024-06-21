ЕВРО-2024: Кто вмешается в спор фаворитов в борьбе за Кубок Европы?

Пролетевшие две недели чемпионата Европы по футболу безо всякого сомнения превратили Германию в центр внимания спортивного сообщества планеты. Ведь пища для размышлений для болельщиков и экспертов лучшими европейскими сборными образца 2024 года предоставлена достаточно разнообразная, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

В настоящий момент известны два участника стадии плей-офф. Первой участницей 1/8 финала стала хозяйка турнира – сборная Германии, являющаяся фаворитом любых соревнований. Победа на старте над Шотландией (5-1) и выигрыш у Венгрии (2-0) обеспечили немцам продолжение борьбы в стадии игр на вылет.

После немцев наиболее предпочтительней в этом квартете выглядят швейцарцы, у которых 4 очка. Но даже Венгрия с нулем в графе «очки» и Шотландия, у которой 1 балл сохраняют шансы на продолжение борьбы, что сулит горячий третий тур в этой компании. В заключительном туре сыграют: Швейцария – Германия и Шотландия – Венгрия.

Прагматизм, помноженный на профессионализм исполнителей, выделяют немцев среди всех фаворитов этого ЕВРО, и если присовокупить сюда фактор родных стен, то шансы хозяев турнира на чемпионство выглядят неплохо. К тому же, незакрытый должок перед своими болельщиками тянется с 1988 года, когда Германия не смогла выиграть тот турнир, проводившая его на своей территории.

В Группе В Хорватия упустила победу в игре с Албанией во втором туре (2:2). В составе албанцев в этом матче особо отличился Клаус Гясуля. Он стал вторым игроком в истории чемпионата Европы, который забивал в свои и чужие ворота в одном матче. Ранее это делал чехословацкий игрок Антон Ондруш, который отличился подобным образом против Нидерландов в 1976 году.

Участником плей-офф в этой группе стала Испания, в напряженном поединке обыгравшая Италию. Голкипер итальянцев трудился, не покладая рук, сводя на нет действия испанцев, но он ничего не смог поделать, когда мяч прилетел в ворота после рикошета от партнера по команде Коллафьори.

Да, одной из главных особенностей этого турнира стало обилие автоголов. Так, после 15 матчей было зафиксировано пять мячей, забитых футболистами в собственные ворота, и тенденция эта может получить продолжение в оставшееся время. (Больше всего мячей в свои ворота было забито на ЕВРО-2020 (9).

В группе В все решится в последнем туре. У Испании шесть, у Италии три очка, а Хорватия (как и Албания) с одним очком после двух туров занимает четвертое место в своей группе.

- У нас нет других вариантов, кроме как обыграть Италию, – сказал журналистам капитан хорватов и лидер испанского «Реала» Лука Модрич. – Я верю, что мы сможем это сделать, но мы обязаны играть лучше.

В последнем туре в Группе В сыграют Албания – Испания, Италия – Хорватия.

Интересной и непредсказуемой после двух туров выглядит Группа С. Англия с четырьмя очками, Дания со Словенией, набравшие по два очка и Сербия, у которой единица в главной графе, распределение итоговых мест оставили на третий игровой день, и тут ситуация может поменяться кардинально. И хотя британцы являются фаворитами группы и всего турнира, вряд ли им будет просто гарантировать себе выход в плей-офф с первого места. В последнем туре Англия сыграет со Словенией, а Сербия – с Данией.

Помимо множества предпочтений, отдельный интерес на ЕВРО вызвали у казахстанцев сборные Украины и Грузии.

Проиграв разгромом Румынии (0:3) украинцы разочаровали тем, что, имея территориальное преимущество, пропустили острые контратаки соперников. И здесь, в Группе Е после первого тура лидерство неожиданно захватили румыны и игроки Словакии (3 очка), оставив после себя с нулевым очковым багажом Украину и Бельгию.

Грузины, дебютировавшие в финальной стадии на чемпионатах Европы и выступающие в Группе F, проиграли Турции (1:3), отметившись первым в своей истории голом, забитым на столь высоком уровне.

Так же в этой группе играют Португалия с Чехией. Для лидера последних десятилетий Криштиану Роналду этот турнир может стать лебединой песней. 39-летняя звезда мирового футбола играет уже на 6-м подобном турнире. Наверняка, Роналду приложит все силы и мастерство, чтобы в очередной раз поднять над головой престижный трофей и вновь осчастливить всю Португалию...

В этой группе после первого тура лидируют Турция и Португалия.

Добавим, что в Группе D лидерами после первых матчей являются Нидерланды и Франция (по три очка) которые скорее всего и должны пополнить состав участников плей-офф.

Напомним, формат текущего ЕВРО подразумевает выход в плей-офф двух первых сборных из шести групп, а еще четыре команды выйдут из групп, будучи лучшими по различным показателям среди тех, кто занял третьи места в шести группах.