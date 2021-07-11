ЕВРО-2020: ансамбль «Сазген сазы» выпустил коллаборацию с голосом Фредди Меркьюри

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген сазы» выпустил коллаборацию с голосом известного британского певца Фредди Меркьюри. Проект создан в поддержку сборной Англии к финалу Чемпионата Европы по футболу 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заслуженный деятель РК, кавалер ордена «Курмет», художественный руководитель ансамбля «Сазген сазы» Багдат Тилигенов рассказал об истории песни и видеоклипа.

«Даут Шайхисламов обратился ко мне с идеей создать такой проект. Есть акапельный голос Фредди Меркьюри. Даут Шайхисламов предложил на этот голос сделать аранжировку только с казахскими национальными инструментами без примеси электронной музыки. Собственно, что мы и сделали. В создании песни задействованы наши казахские народные инструменты: кобыз, жетиген, домбыра, шертер, сыбызгы, сазсырнай, прима-кобыз и другие инструменты», - отметил Багдат Тилигенов.

Известный продюсер Даут Шайхисламов неспроста обратился к фольклорно-этнографическому ансамблю «Сазген сазы».

«Это профессиональный коллектив, который давно известен публике. Мы вместе гастролировали по разными странам. С ними всегда случалась хорошая коллаборация. Багдат Тилигенов - хороший руководитель, музыкант, человек, который всегда идет на встречу и отзывается на такие интересные идеи. Как для музыкантов ансамбля, думаю, было интересно принять участие в проекте и поработать с голосом известного Фредди Меркьюри», - поделился Даут Шайхисламов.

Когда во время встречи продюсер поставил акапеллу группы «Queen», участник ансамбля Марат Жалбиров с удивлением отметил интересное роковое звучание.

«Марат Жалбиров – аранжировщик. Он расписал партитуры, под каждый казахский музыкальный инструмент расписал ноты. Чистый голос Фредди Меркьюри звучал у каждого члена ансамбля в радионаушниках. Каждый, слушая голос британского певца, играл в студии свою партию», - рассказал продюсер.

На создание песни понадобился месяц. Были задействованы 20 членов ансамбля.

«Нужно было для каждого инструмента расписывать музыкальные партии. Это трудоемкая работа. Поначалу мы не верили, получится ли что-то. Но когда приступили к проекту, мы воодушевились и были уверены в том, что проект выйдет удачным. С каждой репетицией музыканты с большой отдачей подходили к песне. Записывали с помощью радионаушников. Автор звука – Сергей Лобанов. Он один из лучших студийных звукорежиссеров в стране», - рассказал Багдат Тилегенов.

Ансамблю хотелось сделать сюрприз, музыкальный подарок для сборной Англии в канун финала игры. Поэтому в клипе мы видим отрывки из победной игры сборной прошлых лет.

«Эта песня «We are the champions» исполнялась группой «Queen» в 1985 году на стадионе «Уэмбли». А сегодня вечером состоится финал, где сыграет Англия против Италии тоже на стадионе «Уэмбли», - поделился Даут Шайхисламов.

На видео запечатлена завораживающая природа Казахстана, в частности Кольсайские озера, Боровое, также флора страны и разные красоты страны.

«Хотелось бы отметить коллаборацию с национальной компанией «Kazakh Tourism». Мы поддерживаем идеологию компании - популяризировать нашу уникальную природу. Сейчас внутренний туризм развивается активно. Мы хотим, чтобы иностранцы увидели этот ролик, восхитились нашей природой, так мы хотели бы привлечь туристов в нашу удивительную и красивую страну», - отметил Даут Шайхисламов.

Коллаборация вышла в свет только вчера, однако художественный руководитель ансамбля признался, что слушатели и зрители с восторгом восприняли проект.

«Многие даже удивились, что на ациональном инструменте можно сыграть такую музыку», - добавил Багдат Тилигенов.

По словам автора проекта Даута Шайхисламова на этом совместная работа с ансамблем «Сазген сазы» не завершается. В планах еще создать подобные проекты уже под голоса Джона Леннона, Фреэнка Синатра, Селин Дион.

Отметим, что режиссером выступил Даут Шайхисламом, продюсерами – Малик Хасенов, Дана Орманбаева, Санат Шапашов. Монтаж – Антон Касьяненко, операторами выступили Данияр Жангубеков, Максат Абдикаримов, Ильяс Шуашпаев. Коллаборация также создана при поддержке национальной компании «Kazakh Tourism».

Напомним, сегодня сборные Италии и Англии сыграют в финале чемпионата Европы-2020. Финал состоится в ночь с 11 на 12 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Ранее сообщалось, где и во сколько можно посмотреть трансляцию матча.