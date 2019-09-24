Евразийская идея Нурсултана Назарбаева актуальна не только для правительств, но и парламентов – Нурлан Нигматулин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что от того, как будет обеспечена законодательная поддержка интеграционных процессов, будет зависеть и успешность воплощения идеи «Большой Евразии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Своим мнением Нурлан Нигматулин поделился, выступая сегодня на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство».

«Глубоко символично, что наш сегодняшний парламентский форум проходит в знаменательный год - год 25-летия идеи Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева о евразийской интеграции. Как известно, впервые эта масштабная инициатива была обнародована Первым Президентом Казахстана ещё в далёком в 1994 году в стенах Московского государственного университета», - напомнил Нурлан Нигматулин.

Отметив развитие этой идеи на евразийском континенте, спикер Мажилиса подчеркнул, что успешность воплощения идеи «Большой Евразии» зависит и от законодательной поддержки интеграционных процессов.

По мнению Нурлана Нигматулина, конкретные предложения и практические рекомендации парламентариев Европы и Азии будут способствовать созданию стратегического, открытого и устойчивого многостороннего партнёрства стран Евразийского пространства.

«Международные инициативы Первого Президента Казахстана, направленные на становление, развитие и укрепление беспрецедентного проекта под названием «Большая Евразия», уже сегодня дают свои ощутимые результаты и актуальны не только для правительств, но и для парламентов наших стран», - считает Нурлан Нигматулин.

Отметим, в четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии принимают участие парламентские делегации из 65 стран Европы и Азии, 14 международных парламентских организаций.