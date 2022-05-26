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Евразийская экономическая комиссия должна работать по-деловому – Президент РК
26 Мая 2022 17:20

Евразийская экономическая комиссия должна работать по-деловому – Президент РК

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - К настоящему времени 80% барьеров устранены в результате консультаций, которые проводятся в рамках Евразийской экономической комиссии. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Бишкеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надеемся, что эта работа будет продолжаться, она трудная. Вообще интеграция – это очень трудоемкий процесс, это процесс нахождения компромиссов между государствами-членами, причем на такой основе, которая могла бы устроить все государства-участники», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК добавил, что не всегда все бывают довольными.

«Не всегда, конечно, мы бываем довольны достигнутыми соглашениями, но и в этом смысл интеграции, который состоит в том, чтобы в необходимых условиях, когда это можно, поступиться некоторыми своими интересами ради общего дела. Казахстан выступает за то, чтобы Евразийская экономическая комиссия работала по-деловому, с нацеленностью на конкретный результат», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


Автор:
Корреспондент
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