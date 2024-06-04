Эволюция по-юаровски: богатейшая страна Африки меняет внутреннюю политику

29 мая на очередных парламентских выборах в Южноафриканской республике партия Африканского национального конгресса (АНК), которую в свое время основал величайший политик страны Нельсон Мандела, впервые за 30 лет потеряла большинство в парламенте ЮАР, но тем не менее все-таки остается крупнейшим политическим объединением страны с 40,1% набранных голосов. Хотя в 2019 году у партии АНК было 57%. Каковы политические перспективы ЮАР, разбирался международный обозреватель агентства Kazinform.

Новые политические тенденции

Для любой другой партии в обычном демократическом обществе 40% стал бы серьезным успехом, но не для АНК и не для условий современной ЮАР. Потому что демократия в ЮАР очень хрупкая и существующий баланс внутри общества не очень стабилен. Поэтому тот факт, что АНК не может больше доминировать на партийном поле, означает не усиление демократии, а смену правил игры с неизвестными последствиями. Потому что две другие партии, представляющие чернокожее большинство населения, с одной из которых АНК, возможно, теперь придется договариваться о коалиции, олицетворяют собой новые политические тенденции.

Так, партия Умконто ве Сизве (Копье нации), по сути, является национальной партией зулусов и возглавляется бывшим президентом Джейкобом Зумой. В 2018 году он был отстранен от власти в связи с коррупцией и затем приговорен к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к суду. При этом Зума придерживается достаточно архаичных взглядов. У него 8 жен, 5 из них официальных. В резиденции президента он завел загон для скота, который представляет особую ценность для традиционного образа жизни зулусов.

Характерно, что Зума назвал свою партию так же, как и вооруженное крыло АНК периода борьбы против апартеида. Таким образом он апеллирует к ценностям этого периода до того момента, когда АНК во главе с Нельсоном Манделой пошли на соглашение с правительством белого меньшинства. Это весьма символично, особенно если учесть, что Зума в завершающий период своего президентства выступал за перераспределение собственности от белых предпринимателей к чернокожим. Для ЮАР это очень тонкий момент.

Вторую партию «Борцы за экономическую свободу» возглавляет бывший активист АНК Джулиус Малема. Он был руководителем ее молодежного крыла и в 2012 году был исключен из АНК за радикализм суждений и заявлений. Он придерживается крайне левых позиций, призывает национализировать горнодобывающую промышленность и перераспределить землю от белых фермеров к африканскому населению. В этой связи он в целом поддерживал политику бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, в том числе по конфискации имущества белых.

По первым итогам выборов АНК получил 40,1%, партия Зумы набрала 14,8% голосов, «Борцы за экономическую свободу» 9,37%. Главная оппозиционная сила «Демократический альянс» во главе с белым политиком Джоном Стенхейзеном получил 21,7% и стала второй партией в парламенте.

С кем партия АНК может создать коалицию

Такая конфигурация политических сил делает ситуацию крайне непредсказуемой. С кем именно АНК пойдет на соглашение фактически определяет ближайшие перспективы ЮАР. Теоретически партия может договориться с «Демократическим альянсом». В него входят несколько небольших партий, и она представляет интересы не только белых (около 9% населения), но также и цветных (8%), выходцев из Азии (2%) и некоторого числа чернокожих избирателей, в основном придерживающихся либеральных взглядов.

Здесь надо отметить, что цветными в ЮАР называют мулатов, которые говорят на языке африкаанс и проживают в основном в юго-западной части страны. Здесь в Капской провинции белые и цветные традиционно совместно голосуют за единственное в ЮАР провинциальное правительство Демократической партии, которая составляет основу нынешнего «Демократического альянса».

Фото: Siphiwe Sibeko

В данном случае ослабление АНК означает, что эта партия уже не сможет внутри самой себя балансировать интересы разных групп населения. Причем, не только с точки зрения национального и расового фактора, но и политического. В АНК представлены все группы чернокожего населения и некоторое число белых, цветных и азиатов. Кроме того, здесь есть сторонники левых социалистических идей, причем весьма радикальных, вроде Малемы, а также умеренные консерваторы. В АНК входили традиционные племенные вожди и городское образованное население. Это был такой конгломерат разных взглядов и групп, объединенных авторитетом партии, которая привела население к победе над апартеидом.

Теперь этот моральный авторитет оказался под вопросом, что создает риски начала конкурентной борьбы между различными группами населения по национальным, идеологическим и другим принципам. Раньше в этом не было необходимости. Например, Малема опирается главным образом на городскую чернокожую молодежь, недовольную своим положением. Среди молодежи 59% безработных. Следовательно, у него большой потенциал для дальнейшего роста влияния. В то же время партия Зумы пользуется поддержкой и традиционных зулусов, и части городских. Хотя в начале 1990-ых годов между двумя этим группами зулусского населения происходили масштабные вооруженные столкновения в их основной провинции Квазулу-Наталь. Тогда одни выступали за зулусскую партию «Инката», другие - за АНК.

Конечно, Зума набрал не все голоса зулусов. В целом в ЮАР до трети всего населения составляют зулусы. Однако, с учетом почти 15 % полученных Зумой голосов при всей его спорной репутации наглядно демонстрирует, что для традиционного зулусского общества все обвинения в его адрес не имеют большого значения. Показательно, что в 2022 году нынешний президент Сирил Рамафоза одобрил кандидатуру нового короля зулусов Мисузулу, в том числе в попытке получить электоральную поддержку среди зулусов. Характерно, что у зулусов вообще есть свой король и он выполняет не только церемониальные функции, потому что возглавляет траст «Ингоньяма», которому принадлежит 30 % земель в провинции Квазулу-Наталь.

Племена играют важную роль в жизни страны

Вообще племенной фактор играет большую роль в жизни ЮАР. К примеру, Нельсон Мандела происходил из семьи традиционных вождей народа коса. При этом, его дочь Зенани вышла замуж за сына короля Свазиленда Собхузы II. В то же время дочь последнего Мантфомби была женой короля зулусов Звелитини, который умер в 2021 году. Причем, не просто женой, а занимала позицию «великой жены». После смерти мужа она была регентом у зулусов. Когда Мандела был президентом, он часто обращался к этим своим родственникам из королевской семьи, минуя своих конкурентов из местной политической партии зулусов Инката.

В своих воспоминаниях Мандела писал, что во время его пребывания в тюрьме на острове Роббен среди политических заключенных был создан высший совет АНК. Все его руководители оказались из народа коса (12% населения). Он тогда объяснял случайностью то, что именно в этой тюрьме оказались арестованные руководители, выходцы из коса. По его мнению, важно, что в АНК много выходцев из других африканских групп. Мандела писал: «факт доминирования в высшем совете представителей народа коса действительно беспокоил меня, потому что в результате складывалось ошибочное представление о том, что мы являлись структурой народа коса».

Но проблема внутриафриканских отношений в ЮАР все равно имела место. Характерно, что после Манделы президентом стал Табо Мбеки, также выходец из коса. Затем его сменил Кгалема Мотланте из народности тсвана (6,5% населения). Его преемником стал зулус Джейкоб Зума. Это явно отражало необходимость учета этнического состава населения страны. При этом Зума назначил вице-президентом нынешнего президента Сирила Рамафосу. Он является выходцем из маленького народа венда (от 1 до 1,5% населения), проживающего на севере ЮАР.

С одной стороны, это решение демонстрирует стремление и готовность АНК к поиску баланса между африканскими народами и племенами. С другой стороны, это несколько ослабляет положение Рамафосы в традиционной логике, которая становилась все более важной по мере завершения романтического периода южноафриканских перемен после падения апартеида. Как выяснилось на этих выборах, репутация политика совсем не так уж важна, когда речь идет о голосовании за своих. И 15% голосов, поданных за Зуму, наглядно это продемонстрировали.

Причем, если Зума объективно расшатывает позиции АНК с этнической точки зрения, то Малема делает это с позиции идеологии. В этой партии всегда было много сторонников левых взглядов. Во время борьбы против апартеида Южноафриканская коммунистическая партия действовала совместно с АНК. Мандела специально указывал: «Я считал требование, чтобы лидеры АНК происходили из трудящихся, таким же недемократичным, как заявление о том, что они должны быть буржуазными интеллектуалами».

Фото: Kim Ludbrook

Тем не менее, части АНК был свойственен левый радикализм. В некотором смысле Манделе и другим «буржуазным интеллектуалам» повезло, что к 1994 году та форма социализма, которая была на территории бывшего СССР себя дискредитировала. Поэтому, собственно, они смогли договариваться с правительством белого меньшинства с буржуазных и либеральных позиций, но, безусловно, с учетом социальных интересов африканского населения.

Понятно, что в начале 1990-ых годов была именно сделка с белыми. Последние в обмен на согласие АНК отказаться от левого радикализма согласились на переходный период. В ходе последнего произошло перераспределение части государственных средств в пользу африканского населения. Таким образом возник бизнес и средний класс из его представителей.

В ЮАР сохранилась рыночная экономика

Здесь стоит отметить, что африканский бизнес возник также за счет частичного перераспределения активов. Самым ярким примером является закон о передаче 10% собственности иностранных компаний местным племенам. Так, вторая крупнейшая компания в мире по добыче платины Impala Platinum Holdings в 2005 году передала 10% своих акций племени бафокен, на земле которого находится месторождение платины. Помимо этого, существует еще соглашение о ежегодной выплате племени 22 % доналоговой прибыли компании. В племени бафокен насчитывается 300 тысяч человек. Естественно, что такая практика ведет к сокращению государственных доходов.

Но все-таки в большей степени на создание бизнеса повлияла система государственных заказов. После выборов 1994 года эти заказы распределяли уже представители АНК. Одновременно средний чернокожий класс возник за счет выравнивания заработных плат в бюджетной сфере, что привело к повышению доходов африканских учителей, врачей, полицейских, а также в связи с массовым приходом африканцев на государственную службу. Кроме того, чернокожим бизнесменам выдавали льготные кредиты для создания бизнесов. Одновременно, существенный рост доходов части населения в африканских районах привел к увеличению здесь потребительского спроса, что стало фактором роста для местных бизнес-проектов.

Это была настоящая революция, но которая происходила не в условном социалистическом духе, а скорее в рамках капитализма. Правительство АНК перераспределило часть государственных доходов в пользу африканской части населения, выравнивая таким образом условия жизни в стране. Но в целом в ЮАР сохранилась рыночная экономика, в которой горнодобывающая промышленность осталась в руках международных корпораций, а товарное сельское хозяйство за белыми.

Более или менее это многих устраивало, но не всех. Ресурсов у государства не хватало. В государственном аппарате просто не было столько рабочих мест для многочисленного африканского населения, которое при апартеиде удерживали в бантустанах. Население из депрессивных районов стремилось в города, что привело к увеличению количества трущоб. В рамках рыночной экономики высокооплачиваемые рабочие места требовали соответствующей квалификации. Свою роль сыграла также коррупция среди новых чиновников.

В ЮАР стало не слишком безопасно. С 1991 года было убито больше 4 тысяч белых фермеров. В среднем по ЮАР в год происходит 33 убийства на 100 тысяч жителей, что выше среднемирового уровня в 6 убийств. В некоторых крупных городах ЮАР этот показатель достигает 100 убийств на 100 тысяч жителей в год. 7,5 млн людей инфицировано ВИЧ, это 18% взрослого населения. Во многом это тоже следствие криминальной среды и широкого распространения изнасилований. В этой стране 2,5 млн охранников на 60 млн жителей.

Энергетический кризис сказывается на доходах государства

Тем не менее, при всех сложностях ЮАР оставался в числе наиболее богатых стран в Африке. Это привлекало много мигрантов из соседних африканских стран, что создавало конкуренцию на рынке труда и способствовало расширению трущоб и криминальной среды.

Фото: Kim Ludbrook

Но к этим выборам экономика ЮАР подошла с очень большими трудностями, которые были связаны с энергетикой. В стране серьезнейший кризис, в день до 10-12 часов нет электричества. Это затрагивает не только население, но и бизнес, который несет убытки, что сказывается на доходах государства.

Проблемы вызваны плохим обслуживанием тепловых электрических станций, которые на 70% работают на угле. Понятно, что угля в стране очень много, она его экспортирует. Но станции плохо обслуживаются. Проще всего сказать, что это связано с приходом новых африканских менеджеров. Возможно, отчасти это и так. Но совсем недавно был скандал с отставкой руководителя государственной компании Eskom белого южноафриканца Андре де Рюйтера. Он обвинил неких функционеров АНК в коррупции. В АНК обвинение отрицают, призывают обнародовать имена и факты. Но, очевидно, что трудности с электроэнергией стали одной из причин поражения АНК на этих выборах.

Скорее всего, основные причины проблем в энергетике в основном связаны с левопопулистской политикой властей. После прихода к власти они должны были более справедливо распределить электроэнергию, в том числе в тех районах с чернокожим населением, где ее никогда не было или было недостаточно. Но главное они поддерживали политику низких тарифов на электричество. В результате государственная компания хронически убыточна, на ремонт и обслуживание банально не хватало средств. Все попытки создавать новые источники производства электроэнергии из возобновляемых источников существенно ограничены отсутствием перспективы их окупаемости.

В результате построить новые станции возможно только за счет государственных средств, в то время как они ограничены, потому что из бюджета и так дотируется производство электроэнергии. Бюджет также много тратит и на социальные программы. К примеру, государство построило с 1994 года около 2,7 млн домов по субсидируемой цене. Но даже при этом в городах и вокруг них огромное число бездомных, которые либо проживают в трущобах, либо превращают в трущобы центральную часть самих городов. Около 12 млн человек ожидают решение вопроса с недвижимостью от государства.

В результате власти становятся заложником ситуации. Они должны решать социальные проблемы, содержать много высокооплачиваемых рабочих мест, в том числе для функционеров, компенсировать убытки энергопроизводства, создавать новые рабочие места. На все это собираемых в экономике доходов государству явно не хватает, несмотря на добычу золота, угля, урана и т.д.

По какому пути пойдет ЮАР

В этой ситуации неудивительно, что становятся популярными идеи все поделить в духе радикального ленинизма, которых придерживаются «Борцы за экономическую свободу» или в несколько более мягкой манере у зулусской партии Зумы. Характерно, что все партии, которые участвовали в этих выборах, обещали создать много рабочих мест, что логично с учетом 33 % безработицы. Но крайне левые обещают перераспределение собственности и если их не возьмут в коалицию с АНК, то они будут продолжать оказывать давление именно с этих позиций.

Если же АНК пойдет на коалицию с «Демократическим альянсом» с его либеральной и рыночной программой, то это вызовет недовольство у той части ее функционеров, которые придерживаются левых взглядов. Кроме того, не совсем понятно, как скажется союз с преимущественно белой партией на авторитете АНК среди чернокожего населения.

Хотя все-таки в ЮАР речь идет о выборах нового президента, которого выбирает парламент. Это такая особенность политической системы ЮАР. Самое логичное здесь для АНК договориться с тем же «Демократическим альянсом» о том, что они поддержат Рамафосу на его второй срок и не будут взамен требовать слишком многого. В свою очередь для «Демократического альянса» важно не допустить, чтобы партии Зумы и Малемы стали бы оказывать влияние на эволюцию взглядов АНК либо в этническом, либо в идеологическом направлениях. Поэтому они могут согласиться на более мягкий вариант. Например, если Зума и Малема начнут пытаться объявить импичмент Рамафосе, «Демократический альянс» может этого не допустить. Понятно, что для белых, цветных и азиатов умеренная АНК выглядит более предпочтительнее, чем левые радикалы Малемы или зулусские патриоты Зумы.

Фото: Anadolu Ajansi

Стоит отметить, что за 30 лет правления АНК смог создать устойчивый электорат. Это мелкие чиновники, работники бюджетной сферы, которые получают сравнительно большие по меркам Африки доходы. Это мелкая и средняя чернокожая буржуазия. Это городское население, которое условно можно отнести к среднему классу. Многие из этих людей все-таки улучшили условия своей жизни по сравнению со временами апартеида и им есть что терять.

Но в ЮАР много тех, кто не стал частью этих перемен. Среди них много безработных, молодежи, жителей трущоб, мигрантов из других стран. По тем же меркам Африки ЮАР все-таки остается богатой страной. Здесь есть, что перераспределять. Поэтому на этих выборах была такая нервная обстановка. Но все же в ЮАР сохранилось наследие британского правления в виде институтов, и они пока работают. В их пределах местные элиты все еще могут договариваться. Это справедливо и для Зумы с Малемой. Первый имеет богатый опыт политической торговли с той же АНК. Второй только этому учится, но он тоже вышел из истеблишмента АНК, а не из условных революционных окопов.

Наверняка истеблишмент из чернокожих африканцев не хочет потерять то, что имеет и это дает основания полагать, что ЮАР все-таки не пойдет по пути Зимбабве с его радикальными экспериментами, которые оставили эту страну без ничего. Следовательно, и делить там тоже теперь особенно нечего.