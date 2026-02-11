РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:18, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Евгений Федоров подтвердил звание лучшего велогонщика Азии

    В Саудовской Аравии продолжается чемпионат Азии по велоспорту на шоссе с участием спортсменов сборной Казахстана, передает Kazinform.

    Евгений Федоров
    Фото: Дирекция развития спорта

    В групповой гонке на 154,4 км Федоров оказался самым быстрым из пелотона и первым пришел к финишу. Подиум дополнили спортсмены из Китая и ОАЭ. 
    Ранее на этом же чемпионате Азии в гонке с раздельным стартом Федоров также выиграл золотую награду.

    Таким образом, теперь он — 11-кратный чемпион Азии по велоспорту. Также за свою карьеру Федоров выигрывал Азиатские игры в 2023 году и чемпионат мира среди молодежи до 23 лет в 2022 году.

    Отметим, что ранее на чемпионате Азии по велоспорту, проходящем в Саудовкой Аравии, отличилась казахстанская велогонщица Рината Султанова, ставшая победительницей в женской разделке.

    В 2026 году в континентальных соревнованиях принимают участие 621 спортсмен из 22 стран Азии.

    Теги:
    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум