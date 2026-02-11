Евгений Федоров подтвердил звание лучшего велогонщика Азии

В групповой гонке на 154,4 км Федоров оказался самым быстрым из пелотона и первым пришел к финишу. Подиум дополнили спортсмены из Китая и ОАЭ.

Ранее на этом же чемпионате Азии в гонке с раздельным стартом Федоров также выиграл золотую награду.

Таким образом, теперь он — 11-кратный чемпион Азии по велоспорту. Также за свою карьеру Федоров выигрывал Азиатские игры в 2023 году и чемпионат мира среди молодежи до 23 лет в 2022 году.

Отметим, что ранее на чемпионате Азии по велоспорту, проходящем в Саудовкой Аравии, отличилась казахстанская велогонщица Рината Султанова, ставшая победительницей в женской разделке.

В 2026 году в континентальных соревнованиях принимают участие 621 спортсмен из 22 стран Азии.