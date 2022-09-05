РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:10, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Эвакуируют жителей села Басаман в Костанайской области

    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В областном акимате сообщили о пожаре в лесу вокруг села Басаман, людей эвакуируют, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По официальным данным горит лес вокруг села Басаман. Проведена эвакуация жителей в школы села Казанбасы. На месте работают солдаты Национальной гвардии, волонтеры, жители округа. Задействованы 50 единиц различной техники»,- прокомментировали в облакимате.

    Ранее сообщалось, что спасатели проводят работу по тушению лесных пожаров сразу на пяти участках.

    Также в ДЧС ранее сообщили о том, что из-за угрозы перехода огня с леса на село Баганалы людей эвакуируют в Казанбасыю.


    Теги:
    Пожар Костанай Костанайская область МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!