Эвакуируют жителей села Басаман в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В областном акимате сообщили о пожаре в лесу вокруг села Басаман, людей эвакуируют, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По официальным данным горит лес вокруг села Басаман. Проведена эвакуация жителей в школы села Казанбасы. На месте работают солдаты Национальной гвардии, волонтеры, жители округа. Задействованы 50 единиц различной техники»,- прокомментировали в облакимате.

Ранее сообщалось, что спасатели проводят работу по тушению лесных пожаров сразу на пяти участках.

Также в ДЧС ранее сообщили о том, что из-за угрозы перехода огня с леса на село Баганалы людей эвакуируют в Казанбасыю.