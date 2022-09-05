14:10, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6
Эвакуируют жителей села Басаман в Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В областном акимате сообщили о пожаре в лесу вокруг села Басаман, людей эвакуируют, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По официальным данным горит лес вокруг села Басаман. Проведена эвакуация жителей в школы села Казанбасы. На месте работают солдаты Национальной гвардии, волонтеры, жители округа. Задействованы 50 единиц различной техники»,- прокомментировали в облакимате.
Ранее сообщалось, что спасатели проводят работу по тушению лесных пожаров сразу на пяти участках.
Также в ДЧС ранее сообщили о том, что из-за угрозы перехода огня с леса на село Баганалы людей эвакуируют в Казанбасыю.