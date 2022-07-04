Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Эвакуированы 15 человек из-за пожара в многоэтажке Семея
4 Июля 2022 18:24

Эвакуированы 15 человек из-за пожара в многоэтажке Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в полдень в десятиэтажном доме по улице Гете в городе Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

На балконе третьего этажа горели деревянные конструкции, оконный блок, мебель и личные вещи. Пожарные эвакуировали 15 жителей многоэтажки, шесть из них – дети. Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.




Новости по теме
На тушение пожара в Караганде привлечен вертолет МЧС РК
Пожар произошел на одном из рынков Алматы
Призер Олимпиады-2020 из Казахстана выиграл на турнире по боксу
Читайте также
На тушение пожара в Караганде привлечен вертолет МЧС РК
Пожар произошел на одном из рынков Алматы
Призер Олимпиады-2020 из Казахстана выиграл на турнире по боксу
Землетрясение произошло в 574 км от Алматы на территории Казахстана
Турнир «Елорда Байгесі» пройдет в честь Дня города в Нур-Султане
Более 70 детей погибли при ДТП с начала года в РК
Избивших мужчину подростков ищет полиция в Павлодаре
Ежегодно более 2 тыс. человек погибают на автодорогах РК

Лента новостей

Архив