19:13
4 Июля 2022 18:24
Эвакуированы 15 человек из-за пожара в многоэтажке Семея
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в полдень в десятиэтажном доме по улице Гете в городе Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.
На балконе третьего этажа горели деревянные конструкции, оконный блок, мебель и личные вещи. Пожарные эвакуировали 15 жителей многоэтажки, шесть из них – дети. Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
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