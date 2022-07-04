4 Июля 2022 18:24

Эвакуированы 15 человек из-за пожара в многоэтажке Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в полдень в десятиэтажном доме по улице Гете в городе Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

На балконе третьего этажа горели деревянные конструкции, оконный блок, мебель и личные вещи. Пожарные эвакуировали 15 жителей многоэтажки, шесть из них – дети. Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.







