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Эвакуированные жители вернулись в свои дома в Туркестанской области

3 Февраля 2023, 19:40
Эвакуированные жители вернулись в свои дома в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Эвакуированные жители вернулись в свои дома в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Ранее эвакуированные 204 человека вернулись домой, где были подтоплены дворовые территории, а отогнанные 790 гоолов мелкого рогатого скота возвращены хозяевам

Всего с 98 подтопленных дворовых территорий было откачано 3418 м3 воды. На контроле остаются 23 дворовых территорий Сауранского района и частный жилой дом в городе Арыси.

Как сообщалось ранее, вопрос возмещения ущерба в случае разрушения домов жителям подтопленных районов Туркестанской области будет решаться комиссией.

В результате паводков были подтоплены 21 населенный пункт и 234 дворовых территории в Туркестанской области.

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Туркестанской области.

Ранее министр ознакомился с ходом ликвидации последствий подтоплений в четырех населенных пунктах Сауранского района, встретился с местными жителями.


Фото: t.me/qr_tjm

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