Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Абайская область

Эвакуированные жители села Половинка и Талица вернулись в свои дома

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Июня 2023, 18:52
Эвакуированные жители села Половинка и Талица вернулись в свои дома Фото: gov.kz

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жителей села эвакуировали из-за риска распространения пожара. В настоящее время ситуация стабилизировалась и находится на полном контроле властей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«Было принято решение о возвращении жителей в свои дома. Всего из села Половинка и Талица было эвакуировано 72 человека, из них 24 ребенка», - сообщили в ведомстве.


photo

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре.

Объявлен сбор помощи пострадавшим. Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.


Видео   Регионы Казахстана   Абайская область   Пожар в области Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США