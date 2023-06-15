Эвакуированные жители села Половинка и Талица вернулись в свои дома

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жителей села эвакуировали из-за риска распространения пожара. В настоящее время ситуация стабилизировалась и находится на полном контроле властей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«Было принято решение о возвращении жителей в свои дома. Всего из села Половинка и Талица было эвакуировано 72 человека, из них 24 ребенка», - сообщили в ведомстве.





Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре.

Объявлен сбор помощи пострадавшим. Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.