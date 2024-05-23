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    10:06, 23 Май 2024 | GMT +6

    Эвакуированные жители возвращаются домой в селе Жалгансай Атырауской области

    Эвакуированные жители возвращаются домой в селе Жалгансай Атырауской области
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    По информации оперштаба по ЧС области, ситуация в селе Жалгансай на 08:00 23 мая стабильная, опасность миновала, передает агентство Kazinform.

    В средней школе имени Д. Толенова ранее были временно размещены 143 жителя села Жалгансай, сегодня они возвращаются в свои дома. Еще 46 человек, находящихся у своих родственников, также были проинформированы о стабилизации ситуации. Сейчас ведется работа по возвращению их в свои дома. Всего для реэвакуации жителей задействованы два автобуса и шесть единиц автотранспорта «Газель».

    Водоомываемая дамба дополнительно укрепляется. Затопления жилых домов и объектов не произошло. Пострадавших нет. 

    В настоящее время уровень воды в Махамбетском районе составляет 1020 см.

    Напомним, 22 мая в 23:41 произошел разрыв дамбы у въездной автодороги в село Жалгансай. В результате вода распространилась на населенный пункт.

    Аким Атырауской области Серик Шапкенов и аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев провели мероприятия по урегулированию ситуации на месте происшествия.

    154 человека были эвакуированы из села в районный центр из-за опасности затопления.

    Размытая водой дамба была полностью восстановлена в 04:20. Затопления жилых домов и объектов не произошло. Пострадавших нет. Линия электропередач не отключена. В настоящее время ведется дополнительное укрепление дамбы.

    Численность сил и техники, мобилизованных на место происшествия: 842 работников личного состава, 84 единиц техники, 21 катер.

    Теги:
    Атырауская область Село Регионы Казахстана Дамба Эвакуация Паводки в Казахстане Оперштаб Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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