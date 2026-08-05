Эвакуацию из-за активности вулкана Фуэго объявили в Гватемале

Власти Гватемалы объявили эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов после усиления активности одного из самых опасных вулканов страны — Фуэго, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

В заявлении управления по чрезвычайным ситуациям Гватемалы (CONRED) сообщается, что вулкан Фуэго, расположенный примерно в 50 километрах к юго-западу от столицы, пробудился вчера утром по местному времени.

По данным ведомства, в течение дня что интенсивность извержения в течение дня постепенно нарастала, и были отданы приказы об эвакуации жителей двух деревень, расположенных в окрестностях вулкана.

В стране объявлен «оранжевый» уровень опасности. Специалисты предупреждают, что вулканический пепел может распространиться на близлежащие населенные пункты.

В целях безопасности была закрыта автомагистраль, проходящая рядом с опасной зоной, а в школах, расположенных поблизости, временно приостановили занятия.

Институт сейсмологии, вулканологии и метеорологии Гватемалы также сообщил, что активность вулкана продолжает усиливаться.

Вулкан Фуэго высотой 3 763 метра считается одним из самых активных в Центральной Америке. Во время его мощного извержения в 2018 году погибли около 200 человек.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

Ранее вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км.