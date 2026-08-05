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    Эвакуацию из-за активности вулкана Фуэго объявили в Гватемале

    Власти Гватемалы объявили эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов после усиления активности одного из самых опасных вулканов страны — Фуэго, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Эвакуацию из-за активности вулкана Фуэго объявили в Гватемале
    Фото: Anadolu

    В заявлении управления по чрезвычайным ситуациям Гватемалы (CONRED) сообщается, что вулкан Фуэго, расположенный примерно в 50 километрах к юго-западу от столицы, пробудился вчера утром по местному времени.

    По данным ведомства, в течение дня что интенсивность извержения в течение дня постепенно нарастала, и были отданы приказы об эвакуации жителей двух деревень, расположенных в окрестностях вулкана.

    В стране объявлен «оранжевый» уровень опасности. Специалисты предупреждают, что вулканический пепел может распространиться на близлежащие населенные пункты.

    В целях безопасности была закрыта автомагистраль, проходящая рядом с опасной зоной, а в школах, расположенных поблизости, временно приостановили занятия.

    Институт сейсмологии, вулканологии и метеорологии Гватемалы также сообщил, что активность вулкана продолжает усиливаться.

    Вулкан Фуэго высотой 3 763 метра считается одним из самых активных в Центральной Америке. Во время его мощного извержения в 2018 году погибли около 200 человек.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

    Ранее вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км.

    Местные органы власти Эвакуация Сейсмологи Мировые новости Извержение вулкана
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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