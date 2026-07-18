Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

На Камчатке утром 18 июля произошло мощное извержение вулкана Шивелуч, который выбросил столб пепла на высоту до 12 километров, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным издания, вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил пепел на высоту 12 км. Об этом сообщает камчатский филиал геофизической службы РАН в «Максе».

— С 07:17 до 07:32 18 июля (09:17 — 09:32 по времени Астаны) по спутниковым данным на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 12 000 м над уровнем моря, — говорится в сообщении.

Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке, состоящий из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч, его возраст — 60-70 тыс. лет. Он находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

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