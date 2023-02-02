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Эвакуация студентов из общежития проведена в Атырау

2 Февраля 2023, 11:31
Эвакуация студентов из общежития проведена в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в стене студенческого общежития университете имени Х. Досмухамедова образовалась трещина. Зданию, построенному в 1972 году, требуется капитальный ремонт. Чтобы не подвергать опасности жизни студентов, их расселяют, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырауском университете имени Х. Досмухамедова есть три студенческих общежития на 1 тысячу 114 мест. Общежитие № 2 построено в 1972 году.

«Хозяйственный отдел университета в ноябре 2022 года установил, что в стене общежития № 2 на первом этаже образовался дефект. В связи с этим, через портал государственных закупок был объявлен конкурс на проведение экспертизы технической безопасности общежития. В декабре ставшее победителем конкурса ТОО «Қазкәсіптік білім» дало заключение о том, что указанный дефект может быть устранен. В соответствии с заключением, со стороны университета были включены указанные ремонтные работы в план развития на 2023 год», - сообщило руководство университета.

Позднее дефект в стене общежития увеличился. Поэтому, чтобы не подвергать риску жизни студентов, руководство университета направило письмо в управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области, с просьбой провести экспертизу.

В соответствии с заключением ГАСК, в здании общежития требуется капитальный ремонт.

«В связи с этим, 31 января текущего года началось расселение 560 студентов из общежития № 2 в другие общежития. Сейчас большая часть студентов размещена в общежитиях университета, колледжа АРЕС, Атырауского инженерно-гуманитарного университета, Атырауского университета нефти и газа имени С. Отебаева. В соответствии с договором, заключенным с учебными заведениями, студенты будут жить в общежитиях до конца учебного года. Ведется работа по размещению оставшихся студентов», - такую информацию распространил Атырауский университет имени Х. Досмухамедова.

В вузе создан штаб для того, чтобы своевременно отвечать на вопросы, возникающие у студентов. Работает специальный колл-центр.


Фото: AtyrauPress


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