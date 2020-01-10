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Эвакуация посетителей торгового центра в Алматы - в здании Esentai Mall идет проверка
10 Января 2020 17:35
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Из ТЦ «Esentai Mall» в Алматы экстренно эвакуируют посетителей. Причину назвали в полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В правоохранительные органы поступил вызов о том, что один из ресторанов быстрого питания в городе в Алматы заминирован. Сейчас проводятся все необходимые меры для проверки данной информации. Произвели эвакуацию. Стянуты все службы экстренного реагирования на данное происшествие», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.
Фото: t.me/zhest_ka
Ключевые слова: Алматы, Происшествия, МВД РК,
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