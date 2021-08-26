Эвакуация из аэропорта Кабула ускоряется

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - По мере приближения крайнего срока вывода международных сил из Афганистана, намеченного на 31 августа, США и европейские страны ускоряют процесс эвакуации, которая проходит на фоне угроз террористических нападений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Washington Post.

Вечером 25 августа Посольство США в Кабуле на своем официальном сайте опубликовало оповещение, в котором предупредило своих сограждан не ехать в аэропорт Кабула из-за угроз безопасности. Также американская дипмиссия порекомендовала «немедленно уехать» гражданам, уже находящимся у трех выходов кабульского аэропорта.

Аналогичные предупреждения выпустили Австралия и Великобритания, отметив, что Афганистан столкнулся с «высокой угрозой» террористического нападения. Официальные лица не предоставили более подробной информации, однако ранее администрация Джо Байдена уже предупреждала, что террористическая группировка ИГ представляет угрозу для миссии по эвакуации.

В среду США и европейские страны активизировали свои усилия по эвакуации собственных и местных граждан из Афганистана, поскольку до крайнего срока эвакуации, назначенного на 31 августа, остается менее недели, после чего военные передадут контроль над кабульским аэропортом силам талибов.

Сегодня ряд европейских стран, включая Польшу и Бельгию, уже завершили свои эвакуационные перелеты. Официальные лица Венгрии заявили, что их усилия близки к завершению. Министр по европейским делам Франции Клеман Бон также заявил о том, что «весьма вероятно, что французская миссия также завершится в четверг».

«Операция входит в «самые тяжелые и опасные часы», поскольку официальные лица заявили о достоверных сведениях, которые говорят о вероятности террористической атаки в аэропорту», - отметил официальный представитель вооруженных сил Германии Дэвид Хельмбольд.

«Безопасность наших солдат и эвакуированных имеет одинаковое значение», - добавил представитель Бундесвера.

В среду министерство обороны Турции также объявило о начале вывода оставшихся 600 военнослужащих.

В свою очередь Пентагон признал, что интенсивность эвакуации по воздуху может снизиться в ближайшие дни, поскольку американские военнослужащие после завершения эвакуации гражданских лиц перейдут к выводу вооружения, оборудования и войск.

Согласно заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, в ближайшее время основное внимание будет уделяться помощи оставшимся американским гражданам, которых, как предполагается, насчитывается до 1,5 тысячи, и некоторым афганцам, которые работали с правительством США.

«Талибан взял на себя публичные и частные обязательства обеспечить безопасный проход для американцев, граждан третьих стран и афганцев, находящихся в опасности», - заявил Э. Блинкен в среду.

Несмотря на взятые талибами обязательства, президент США Джо Байден все же попросил Пентагон и Государственный департамент США подготовить планы действий в чрезвычайных ситуациях для расширенных операций, в то же время подчеркнув, что миссия по эвакуации должна завершиться 31 августа в соответствии с графиком.

«Чем раньше мы закончим, тем лучше, - сказал американский президент. - Каждый день операций увеличивает риск для наших войск».

Как сообщает Reuters, за 11 дней, прошедших с вторжения талибов в Кабул, США и их союзники осуществили одну из крупнейших воздушных эвакуаций в истории, в результате чего было эвакуировано более 88 тысяч человек. Американские военные заявляют, что самолеты взлетают каждые 39 минут.