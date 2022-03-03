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Эвакуация граждан РК из Украины: телефоны «горячей линии» посольства и МИД

3 Марта 2022 14:48
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Эвакуация граждан РК из Украины: телефоны «горячей линии» посольства и МИД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с последними событиями в Украине Посольство Республики Казахстан в Киеве обеспечивает эвакуацию наших граждан. Куда можно обратиться за помощью казахстанцам - сообщили в МИД РК, передает МИА «Казинформ».

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Граждане Казахстана, находящиеся в Украине, могут обращаться в Посольство РК по адресу г. Киев, ул. Ильенко, д. 26, и по телефонам «горячей линии»: +38 (067) 347 04 08 (WhatsApp, Viber), +38 (044) 483 15 96, +38 (044) 489 18 58.

Наши соотечественники также могут обращаться в офисы почетных консулов РК, расположенных в городах Харьков (консульский округ охватывает – Харьковскую, Сумскую и Полтавскую области), Львов (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровненская, Тернопольськая, Хмельницькая, Черновецкая и Львовская области), Одесса (Николаевская, Херсонская и Одесская области) и Днепр (Днепропетровская область).

Кроме того, в Министерстве иностранных дел РК открыта «горячая линия» для обращения наших граждан по телефонам +7 (7172) 72-06-06, 72-05-00.



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#МИД РК   #Украина  
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