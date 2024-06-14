Euro-2024: предстартовый расклад

С середины июня и на протяжении целого месяца внимание болельщиков будет приковано к Германии, где пройдет Чемпионат Европы по футболу. Уже через месяц станет известно имя очередного обладателя титула лучшего коллектива Старого Света, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Действующий обладатель звания лучшей сборной Европы - команда Италии намерена отстоять свое звание, но потрудиться ей придется очень хорошо.

Главными конкурентами перед стартом являются сборные Англии и Франции, а также хозяева турнира - дружина Германии. За противостоянием лучших бомбардиров: англичанина Кейна и француза Мбаппе следить будет особенно интересно в контексте как их личного роста, так и в содружестве этих ярких личностей с амбициозными партнерами.

14 июня на 10 стадионах Германии 24 футбольные сборные начнут борьбу за звание лучшей в Европе и Кубок Анри Делоне, который около века назад придумал евротурнир для национальных команд.

17-й чемпионат Европы пройдет на стадионах 9 городов. А 14-го июля финал примет «Олимпиаштадион» (71 000 мест) в Берлине – это домашняя арена местного клуба «Герта» и немецкой сборной.

Талисманом чемпионата стал медвежонок Альберт. Его имя определили пользователи сайта УЕФА и европейские школьники.

В турнире примут участие 24 сборные – в таком формате турнир пройдет уже в третий раз. Команды разделены на шесть групп. В ⅛ финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы и четыре лучшие сборные из занявших третьи места.

группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания.

группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия.

группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция.

группа Е: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина.

группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

Грузия и Сербия впервые сыграют в финальной части чемпионата Европы, чаще других туда попадала Германия – 14 раз. Больше всего побед у Германии и Испании – они выигрывали золотые медали по три раза.

По составу участников выделяются две группы – B и D. В квартете B можно будет увидеть повторение финала чемпионата Европы 2012 года: Италия – Испания (тогда победа досталась Испании). Их соперником также будет сборная Хорватии, завоевавшая в 2022 году на чемпионате мира в Катаре бронзовые медали, а на ЧМ-2018 в России – серебряные.

В группе D чемпион мира-2018 сборная Франции встретится с традиционно сильной командой Нидерландов. Их соперниками будут крепкие сборные Австрии и Польши.

В группе С состоится повторение полуфинала чемпионата Европы-2020: Англия – Дания. Три года назад англичане одержали победу в добавленное время (2:1) и вышли в финал турнира.

Статистическое агентство Opta считает сборную Англии фаворитом турнира. На ее победу дают 19,9%. В тройку главных претендентов на победу входят также Франция (19,1%) и Германия (12,4%).

По данным Transfermarkt, самый дорогой состав (на 9 июня) у сборной Англии – 1,52 млрд евро. На втором месте Франция – 1,23 млрд, тройку замыкает Португалия – 1,05 млрд евро. Самый дешевый набор футболистов у Румынии – 92,13 млн евро.

Уникальные составы у сборных Албании и Дании – все их игроки выступают в зарубежных чемпионатах.

Самая же возрастная команда у сборной Шотландии: средний возраст футболистов – 28,2 года. Самый молодой состав у Чехии – 25,3 года.