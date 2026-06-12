ЕЦБ впервые с 2023 года повысил ставки и ухудшил прогноз по экономике еврозоны

Европейский центральный банк впервые с сентября 2023 года повысил процентные ставки, объяснив решение усилением инфляционных рисков, передает Kazinform со ссылкой на сайт ЕЦБ.

Регулятор также пересмотрел прогнозы по росту экономики еврозоны в сторону ухудшения и допустил сохранение ценового давления в ближайшие годы.

Совет управляющих Европейского центрального банка на заседании 11 июня принял решение повысить все основные процентные ставки на 25 базисных пунктов.

С 17 июня депозитная ставка составит 2,25%, ставка по основным операциям рефинансирования вырастет до 2,40%, а ставка по маржинальному кредитованию достигнет 2,65%.

В ЕЦБ заявили, что целью остается возвращение инфляции к уровню 2% в среднесрочной перспективе. Регулятор отметил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке усиливает давление на цены, прежде всего через энергетический сектор, что требует более жесткой денежно-кредитной политики.

Согласно обновленным прогнозам Евросистемы, средняя инфляция в еврозоне составит 3,0% в 2026 году, 2,3% — в 2027 году и 2,0% — в 2028 году.

Показатель базовой инфляции без учета цен на энергоносители и продукты питания, по оценкам экспертов, достигнет 2,5% в 2026 и 2027 годах, а затем снизится до 2,2% в 2028 году.

Экономисты ЕЦБ пересмотрели прогнозы инфляции на 2026 и 2027 годы в сторону повышения. Причиной стали более высокие ожидания по стоимости энергоносителей, которые могут привести к дальнейшему росту цен на товары и услуги.

Одновременно регулятор ухудшил ожидания по экономическому росту еврозоны. Теперь предполагается, что экономика валютного блока увеличится на 0,8% в 2026 году, на 1,2% в 2027 году и на 1,5% в 2028 году.

В ЕЦБ считают, что более слабые темпы роста связаны с влиянием геополитической напряженности на товарные рынки, реальные доходы населения и деловую активность.

В банке подчеркнули, что дальнейшая траектория инфляции и экономики остается неопределенной. Масштаб последствий будет зависеть от продолжительности энергетического шока и его влияния на потребительские цены, бизнес и рынок труда.

Регулятор не стал давать сигналов о конкретных сроках новых изменений ставок. В ЕЦБ заявили, что будущие решения будут приниматься отдельно на каждом заседании с учетом поступающих экономических данных, динамики инфляции и эффективности проводимой денежно-кредитной политики.

Большинство аналитиков ожидают, что следующим шагом Европейского центрального банка может стать еще одно повышение ставок уже в сентябре.

Ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард ответила на слухи о ее досрочной отставке.