Этот турнир останется в истории мирового футбола - Президент Казахстана о ЧМ в Катаре

19 Декабря 2022, 00:11

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани c успешным проведением чемпионата мира по футболу, передает МИА «Казинформ».

«Мои искренние поздравления @TamimBinHamad с отличным проведением #FIFAWorldCup. Этот турнир останется в истории мирового футбола маяком высокого духа, честной игры и необычайного гостеприимства катарцев», - написал Глава государства в Twitter.

Несколько минут назад завершился чемпионат мира по футболу в Катаре. Сборная Аргентины обыграла в финале команду Франции и в третий раз в своей истории стала чемпионом мира.