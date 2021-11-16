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Этот проект имеет для меня особое значение – Президент РК о Каспийском трубопроводном консорциуме

16 Ноября 2021 11:22
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Этот проект имеет для меня особое значение – Президент РК о Каспийском трубопроводном консорциуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании, посвященном 25-летию Каспийского трубопроводного консорциума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Реализация проекта придала мощный импульс таких крупных по мировым меркам месторождений, как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. На них сегодня приходится 60% всей нефтедобычи страны. Консорциум стал крупнейшим международным нефтетранспортным проектом с участием Казахстана и России, а также ведущих нефтяных компаний Chevron, Лук-Ойл, Shell, Eni и других», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Мы помним многолетние переговоры, которые потребовали больших усилий руководителей Казахстана и России для достижения компромисса между всеми его участниками», - добавил Президент.

Глав государства подчеркнул, что предложенные Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым десять принципов партнерства заложили основу успешного функционирования консорциума.

«Этот проект имеет для меня особое значение, поскольку я принимал личное участие в начале его строительства и запуска. Вагит Аликперов тоже принимал участие, недавно он мне вручил фотографии, тогда мы выглядели несколько иначе, возможно, хуже, чем сейчас. Во всяком случае, мы помним, как проходила церемония открытия запуска данного проекта», - заключил К. Токаев.


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#Президент Казахстана   #Нефть  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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