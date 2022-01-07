Это взаимная помощь, осуществляемая в рамках договоренностей – эксперт о поддержке ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель узбекского этнокультурного центра города Нур-Султана, член Ассамблеи народа Казахстана высказал свое мнение касательно сегодняшнего обращения Президента Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня весь казахстанский народ переживает непростую ситуацию, когда митинги были перехвачены провокаторами и теми, кто воспользовался этим в корыстных целях, и конечно же, такие бандитские группировки уже начали негативно использовать ситуацию. Конечно же, посягали на стабильность и спокойствие нашего государства. Я думаю, что Глава государства все четко обозначил. То, что были привлечены силы ОДКБ, чтобы сохранить стабильность в стране, я думаю, что это взаимная помощь, которая должна осуществляться в рамках договоренностей данной организации», - прокомментировал Шерзод Пулатов.

По словам спикера, если будут какие-то ситуации в других странах, наши вооруженные силы будут оказывать содействие и поддержку для стабилизации и спокойствия в соседних государствах в рамках договора.

«Поэтому такая взаимная помощь говорит об эффективности и действенности таких договоренностей и организаций в целом. Сегодня мы видим то, что граждане Казахстана с терпением и пониманием относятся к данной ситуации. Очень тяжело, что интернет работает с перерывами, есть трудности с получением наличных. Думаю, что народ Казахстана переживет временные трудности. Будучи единым народом, мы переживали и более тяжелые времена. Если заглянем в историю, в годы депортации и репрессий казахстанский народ был объединен, и казахи своим милосердием, взаимопониманием сохранили жизнь других народов здесь, в Казахстане. Сегодня, переняв эти ценности, мы единым казахстанским народом сможем с легкостью преодолеть эти трудности. Как сказал Касым-Жомарт Токаев, эту черную полосу мы в скором времени преодолеем, вернемся к нашей обычной жизни. Будучи сплоченными и едиными, в таком ракурсе сможем сохранить нашу Независимость и стабильность в нашей стране и развиваться далее, достигая наших заветных целей», - сказал член АНК Ш. Пулатов.