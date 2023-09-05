Это вопрос укрепления суверенитета - депутат о новой оборонной политике РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с очередным Посланием. Одно из самых ярких заявлений президента было о важности укрепления оборонно-промышленного комплекса в стране. Как такое поручение может быть воспринято партнёрами Казахстана зарубежом, рассказал депутат Мажилиса Никита Шаталов в эфире телеканала Jibek Joly, передает МИА «Казинформ».

По словам депутата, в целом, первая часть Послания была посвящена вопросам безопасности: промышленной, пищевой и энергетической.

«Поэтому не упомянуть об оборонной безопасности в текущих условиях было бы странным. Это вопрос укрепления суверенитета. У нас, несмотря на довольно безопасное окружение, должна быть своя боеспособная армия с современным вооружением. Тот факт, что мы не находимся ни с кем в прямом противостоянии, не говорит о том, что мы не должны думать о потенциальной безопасности. Мы как раз таки понимаем, что это - регион Центральная Азия, где рядом Афганистан. Это значимый фактор, который влияет на наше понимание безопасности», - сказал Никита Шаталов.

Депутат считает, что иметь обороноспособную армию - это возможность пережить определённые кризисы.

«Также этот фактор промышленного развития, как экспортный, упускать нельзя. Потому что мы знаем, что есть страны, которые довольно много вкладываются в промышленную, оборонную науку, разрабатывают новые виды вооружений. И в целом, оборонный комплекс - всегда был генератором инноваций, которые потом распространялись на гражданские сектора. Поэтому это важная часть экономики, про которую необходимо говорить. Ну и безусловно это фактор безопасности, о котором мы всегда должны думать, особенно учитывая то, в какое обеспокоенное геополитическое время мы живем», - добавил депутат.