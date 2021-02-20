Это трагедия всей страны – Президент РК выразил соболезнования родителям погибших в Жанатасе детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с гибелью детей в результате пожара в городе Жанатасе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Facebook пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Берика Уали.

Глава государства разделяет скорбь семьи Абдумаликовых и передает слова искренней поддержки родным и близким погибших детей. Произошедшее - это не трагедия одной семьи, это трагедия всей страны, считает Президент. Он отдал распоряжение оказать всестороннюю помощь родителям.

От имени Главы государства соболезнования и слова сочувствия родственникам передал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.





19 февраля в пятиэтажном доме 2-го микрорайона города Жанатаса днем загорелась квартира на 3-м этаже. Огонь охватил домашние вещи и мебель на небольшой площади в 16 кв. м. Но этого хватило, чтобы находившиеся в это время в квартире пятеро несовершеннолетних детей – шести, пяти, четырех, двух лет и годовалый малыш, задохнулись от угарного газа. Выяснилось, что дети остались без присмотра взрослых.

По факту пожара в Жанатасе возбуждено уголовное дело и проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, пожар в квартире жилого дома в Жанатасе возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала.



