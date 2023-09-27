Это совершенно неправильно – депутат о штрафах за отказ снимать отпечатки пальцев

Депутат Мажилиса Парламента Асхат Рахимжанов выразил свои сомнения по поводу введения обязательной дактилоскопической регистрации граждан с 1 января 2024 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Обеспечивать каждого человека дактилоскопией. Я даже не представляю, что у нас концлагерь какой-то? - задался он вопросом в кулуарах заседания Мажилиса.





По его мнению, снятие отпечатков пальцев приведет к образованию очередей в Центрах по обслуживанию населения. Вместе с тем он ответил на вопрос, считает ли он правильным введение штрафов за отказ участвовать в процедуре.

- Я считаю, что это совершенно неправильно. Нельзя такое делать, - добавил Асхат Рахимжанов.

По его словам, депутаты планируют поднять этот вопрос в Мажилисе.

Ранее сообщалось, что дактилоскопической регистрации подлежат все граждане Казахстана и постоянно проживающие в стране иностранцы, кроме детей в возрасте до 12 лет. Дети в возрасте от 12 до 16 лет подлежат дактилоскопической регистрации на добровольной основе.

В Министерстве внутренних дел считают, что дактилоскопическая регистрация улучшит систему безопасности и процедура восстановления документов будет происходить значительно быстрее, чем сейчас.

