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    14:07, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Это совершенно неправильно – депутат о штрафах за отказ снимать отпечатки пальцев

    дактилоскопия
    Фото: europa.eu

    Депутат Мажилиса Парламента Асхат Рахимжанов выразил свои сомнения по поводу введения обязательной дактилоскопической регистрации граждан с 1 января 2024 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Обеспечивать каждого человека дактилоскопией. Я даже не представляю, что у нас концлагерь какой-то? - задался он вопросом в кулуарах заседания Мажилиса.

    По его мнению, снятие отпечатков пальцев приведет к образованию очередей в Центрах по обслуживанию населения. Вместе с тем он ответил на вопрос, считает ли он правильным введение штрафов за отказ участвовать в процедуре.

     

    - Я считаю, что это совершенно неправильно. Нельзя такое делать, - добавил Асхат Рахимжанов.

    По его словам, депутаты планируют поднять этот вопрос в Мажилисе.

    Ранее сообщалось, что дактилоскопической регистрации подлежат все граждане Казахстана и постоянно проживающие в стране иностранцы, кроме детей в возрасте до 12 лет. Дети в возрасте от 12 до 16 лет подлежат дактилоскопической регистрации на добровольной основе.

    В Министерстве внутренних дел считают, что дактилоскопическая регистрация улучшит систему безопасности и процедура восстановления документов будет происходить значительно быстрее, чем сейчас.
     

    Теги:
    Мажилис Безопасность МВД РК
    Автор
    Анеля Касымова
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