«Это собака всего казахского народа»: хозяин тазы Челси рассказал о триумфе в Италии

Молодой казахский тазы Челси громко заявил о себе на Чемпионате мира в Италии, войдя в топ-4 лучших юниоров среди борзых. Владелец чемпиона, 56-летний Мурат Жанпеисов, рассказал корреспонденту Kazinform о подготовке к мировому конкурсу, характере Челси и значении этой победы для всего Казахстана.

Для Мурата Жанпеисова разведение тазы — давнее семейное хобби.

— Я родом из Семея, собак держу с 1980-х годов. Мой отец тоже раньше держал борзых, от него и пошло. Потом, в 2000 году, переехал в частный дом в Алматы и снова стал разводить их — сначала для охоты, как хобби. Сейчас у меня дома живут четыре собаки, и все они — тазы. Раньше держал и тобетов, но сейчас развожу тазы. Самую первую собаку когда-то привез из аула, — рассказывает он.

Фото: из личного архива Мурата Жанпеисова

Сейчас Челси один год и один месяц. По словам хозяина, у молодого чемпиона добрый и спокойный характер.

— Челси очень добрый, его все любят. Характер спокойный, но при этом он прекрасный охотник, сам очень любит это дело. Его мама у нас тоже была бесстрашной в охоте. Окрас у Челси красивый, молочный, — отмечает Мурат Жанпеисов.

Серьезная выставочная работа началась для хозяина в 2020 году, когда он вступил в объединение «Кансонар».

— В нашем клубе проводят проверки тазы, организовывают выставки, обязательно берут анализы и проверяют чистоту крови породы, — говорит он.

Фото: из личного архива Мурата Жанпеисова

Еще до поездки в Италию Челси участвовал в выставках в Алматы и Астане. Владелец начал выводить его на такие мероприятия уже с шести месяцев.

А перед чемпионатом мира тазы около месяца проходил специальную подготовку под руководством тренера. Молодую собаку учили выдержке — спокойно реагировать на других животных, не конфликтовать с незнакомыми породами. Также отрабатывались правильная походка, движения и поведение в ринге.

По словам хозяина, особых диет не потребовалось, Челси питался обычным кормом. При этом на выставках эксперты оценивали в том числе и физические параметры: рост, вес и соответствие стандартам породы.

Фото: из личного архива Мурата Жанпеисова

Всего от Казахстана на Чемпионат мира в Италию поехало 15 собак породы тазы.

— Казахский тазы соревновался с уже запатентованными мировыми породами и занял четвертое место. У наших соперников очень высокий уровень, их правительства занимаются развитием своих пород уже очень давно. Наш казахский тазы еще официально не запатентован на международном уровне, но мы сейчас активно над этим работаем. Нам дали срок в десять лет, в течение которых мы должны показать нашу породу всему миру, — подчеркнул Мурат Жанпеисов.

Фото: из личного архива Мурата Жанпеисова

Для него успех Челси — не личная победа, а достижение всего казахского народа.

— Это ведь не только моя собака, она принадлежит всему казахскому народу. Не могу сказать, что она только моя. Я готовил ее как тазы всего казахского народа. Очень рад за эту победу, это радость для Казахстана. И если будут еще впереди конкурсы, обязательно будем участвовать, — добавил он.

Напомним, что с 2 по 7 июня в Болонье (Италия) прошел один из самых престижных мировых кинологических форумов — World Dog Show 2026, где приняла участие национальная порода тазы, получившая в 2024 году предварительное признание Международной кинологической федерации FCI. В частности, Челси получил четвертое место в группе борзых среди юниоров по всему миру, а также был признан лучшим кобелем-юниором среди представителей породы тазы.