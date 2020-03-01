Это самая сложная и быстрая трасса в этом сезоне - фристайлисты подвели итоги Кубка мира в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на ГК «Шымбулак» завершился очередной этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине параллельный могул с участием 75 спортсменов из 14 стран. Организаторы подвели итоги соревнования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Погода располагала, трасса подготовлена хорошо. По мнению команд, это самая сложная и быстрая трасса в этом сезоне из всех этапов Кубка мира. Борьба была серьёзной. Хочу выразить благодарность представителям FIS (Международная федерация лыжного спорта – прим. авт.) за поддержку, координацию, а также Национальному олимпийскому комитету РК, Министерству культуры и спорту, акимату города за поддержку. Спасибо всем, мы рады были принимать здесь все 14 стран в Алматы», - сказал генеральный секретарь Национальной лыжной ассоциации Аскар Валиев.

Он также оценил выступление казахстанских спортсменов.

«Условия для всех равные, трасса на всех одна. На наших спортсменах большая ответственность - домашний старт, и они проявили себя великолепно. В финал попали Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд - оба сильно старались, волновались. Дима Рейхерд - профессионал, он контролирует себя и трассу. Теперь продолжаем тренироваться. Впереди еще два этапа. Настроение хорошее, боевой дух высокий. А по Галышевой, насколько мне известно, у нее ничего серьезного нет. Растяжение мышцы. Сейчас она проходит обследование. Продолжаем дальше», - резюмировал Валиев.

Генеральный директор ГК «Шымбулак» Ринат Абдрахманов заявил, что были определённые сложности с подготовкой к соревнованиям, но совместно с международными экспертами и организаторами все эти моменты были решены, и трасса была отлично подготовлена.

«Для нас это уже второй этап Кубка мира по фристайлу. Я надеюсь, что мы будем проводить эти мероприятия в дальнейшем», - добавил гендиректор курорта.

Директор гонки, представитель Международной федерации лыжного спорта Джо Фитцжеральд отметил, что день для фристайла-могула в целом был чудесным.

«Трасса была вызывающей благодаря крутизне склона и специфике снега на Шымбулаке. Я уже проектирую новую трассу для следующих гонок», - сказал он.

Победительница этапа среди женщин Джейлин Кауф из США также заявила, что трасса была сложной.

«Это было суровым испытанием для спортсменов. Но погода была отличной. Мне нравится выступать в Казахстане. У нас здесь была экскурсия, и город очень понравился. Здесь можно быстро приехать в горы на «Шымбулаке». Я готовила новые прыжки в этом сезоне», - сказала она.

Победитель этапа среди мужчин японец Икума Хорисима заявил, что результат в Алматы не гарантирует ему победы в общем зачете по итогам сезона.

«Рад своей победе. Трасса была немного сложной по характеристике бугров. Я старался стабильно ехать и завоевал золотую медаль. В общем зачете занимаю второе место. Отставание от Микаэля Кингсбери большое, и, к сожалению, я не смогу оказаться на первой строчке по итогам сезона. Я сейчас выступаю осторожно, чтобы не получить травму. Впереди еще три этапа, постараюсь их выиграть», - заявил Хорисима.

Отметим, что по итогам этапа Кубка казахстанцы показали следующие результаты: из мужчин Дмитрий Рейхерд занял четвертое место, а Павел Комлмаков - 15-ое, Сергей Романов - 32-ое, а Олег Цин - 40-ое. Победителем здесь стал Икума Хорисима, вторым и третьим оказались канадцы Микаэль Кингсбери и Лорен Дюма.

В женской программе представительницы Казахстана расположились в следующем порядке: Олеся Грауэр заняла 18-ое место, а Аяулым Амренова - 24-ое. Лидер команды Казахстана Юлия Галышева не вышла на старт из-за травмы. Победила же этапа кубка - Джэйлин Кауф из США, «серебро» взяла Джакара Энтони из Австралии, «бронза» досталась Перрин Лаффон из Франции.