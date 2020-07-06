Это правильное решение - Ольга Рыль о введении локдауна

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель общественного фонда «Право» Ольга Рыль рассказала о важности введения локдауна с 5 июля и призвала казахстанцев соблюдать все меры предосторожности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что это правильное решение. Вначале мы к этому отнеслись не совсем серьезно. Не думали, что коснется нас, но у меня сын уже две недели болеет. В нашем коллективе также четыре человека заболели коронавирусом, хотя мы принимали все меры предосторожности. Работали во время первого карантина и режима ЧП, так как помогали гражданам открывать ЭЦП, чтобы они могли получить 42 500 тенге», - сказал она.

Она считает, что родители, в первую очередь, должны понимать всю ответственность и позаботиться о здоровье своих детей.

«Мы видим, что сейчас дети без перчаток и масок гуляют, а сами родители в них. Поэтому детей тоже надо с малых лет приучить к этому, родители должны объяснять своим детям необходимость соблюдения определенных правил и требований с малых лет. Это называется норма жизни и правила внутри семьи. Тогда это скажется на благосостоянии страны. Если ребенок с детства привыкает исполнять обязанности, станет законопослушным, то это будет способствовать снижению роста правонарушений среди несовершеннолетних. Ребенок с детства начинает понимать, чего делать нельзя», - пояснила она.

Руководитель ОФ «Право» Ольга Рыль отметила, что работает дистанционно, но есть сотрудники фонда, которые принимают граждан в офисе.

«У этих сотрудников выработались антитела, они переболели коронавирусом. Провели тестирование. Они все соблюдают саннормы: имеются санитайзеры, маски, проветриваем помещения. У нас работа связана с документированием детей, родителей, и это очень важные вещи. Мы выезжаем на преступления, связанные с детьми в городе. Эти случаи оставлять нельзя и нужно оперативно отрабатывать. У нас есть центры во всех регионах», - добавила она.

Спикер призывает всех соблюдать санитарные требования и позаботиться о здоровье своих близких.

«Все эти меры направлены на то, чтобы сохранить человеческие жизни», - подчеркнула Ольга Рыль.

Напомним, 29 июня Президент Казахстана поручил госкомиссии внести предложения по вопросу введения жесткого карантина. С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане, госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля ограничительных мер на 14 дней. Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РК о введении строгих ограничительных карантинных мер.