«Это отражение нашей заботы о людях» — коллективный договор Qarmet признан лучшим в Казахстане

АО «Qarmet» стал обладателем одной из самых значимых премий в сфере корпоративной социальной ответственности — национальной награды «Парыз» в номинации «Лучший коллективный договор». Торжественная церемония вручения награды подчеркнула системную работу компании в создании достойных условий труда и развитии корпоративной культуры. Награду от имени компании приняла член правления — заместитель председателя правления АО «Qarmet» Зауре Заурбекова.

Фото: Акорда

— В конце 2024 года компанией подписан актуальный коллективный договор с нашими социальными партнерами — отраслевыми профсоюзами «Жақтау» и «Қорғау». Документ охватывает широкий спектр гарантий и социальных программ: поддержку сотрудников и их семей, улучшение условий труда, медицинскую поддержку, развитие кадрового потенциала, социальные гарантии и многое другое. Работа над документом велась продолжительное время, и совместными усилиями мы разработали новый коллективный договор для поддержки нашего большого трудового коллектива, — отметила Зауре Заурбекова.

Новый коллективный договор Qarmet стал наиболее продвинутым в горно-металлургической отрасли страны. Он закрепляет широкий перечень гарантий, направленных на повышение качества жизни работников и их семей, а также стимулирует профессиональное развитие сотрудников. В документе предусмотрено единовременное вознаграждение по итогам года при выполнении ключевых производственных показателей, надбавки за выслугу лет и профессиональное мастерство, стимулирующая доплата за безопасный труд, что способствует формированию устойчивой корпоративной культуры безопасности.

Особое внимание уделено соблюдению традиций и уважению к труду. Профессиональные праздники, такие как День металлурга и День шахтера, официально закреплены как праздничные дни, при этом работа в эти даты оплачивается в повышенном размере. Такой подход демонстрирует уважение компании к вкладу сотрудников и ценность их ежедневного труда.

Фото: Акорда

Премия «Парыз» оценивает компании по уровню социальной ответственности, соблюдению трудовых гарантий и развитию корпоративной культуры. Победа Qarmet в этом престижном конкурсе стала высокой государственной оценкой системной работы компании по созданию достойных условий труда, развитию партнерства, культуры уважения и ответственности. Эксперты отмечают, что коллективный договор Qarmet служит ориентиром для других предприятий горно-металлургической отрасли Казахстана, демонстрируя, как социальная политика может сочетать заботу о сотрудниках с эффективным развитием бизнеса.

Компания продолжает укреплять социальные стандарты, внедрять новые программы поддержки сотрудников и создавать условия для их профессионального и личностного роста. Qarmet активно работает над тем, чтобы каждый сотрудник чувствовал уверенность в завтрашнем дне, а коллективный договор стал не формальным документом, а живым инструментом защиты интересов работников и развития корпоративной культуры.

Qarmet не только подтверждает лидерство в отрасли по уровню социальной ответственности, но и демонстрирует, что современные компании могут успешно сочетать производственные результаты с заботой о людях. Победа в конкурсе «Парыз» стала символом того, что стратегия компании направлена на устойчивое развитие, уважение к труду и создание условий, в которых каждый сотрудник может реализовать свой потенциал.