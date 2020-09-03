Это огромный шаг к параллельному пути государства и бизнеса - предприниматель о Послании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Огромным шагом к параллельному пути государства и бизнеса назвали новость о поддержке малого и среднего бизнеса субсидированием процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам МСБ. Таким мнением поделилась председатель молодежного движения АНК Атырауской области «Жаңғыру жолы», депутат Атырауского городского маслихата, генеральный директор племенного хозяйства ТОО «Сарайшык» Тамилла Розметова, комментируя Послание Президента Казахстана народу, передает МИА «Казинформ».

«Я с интересом послушала Послание нашего Президента Касым-Жомарта Токаева. Меня как работника сельского хозяйства воодушевило то, что большое внимание было выделено сельскому хозяйству и предпринимателям, а именно созданию новых рабочих мест путем расширения сферы отечественного товар производства, так же обеспечению высококачественной продукции нашего народа, ведь в Казахстане есть большие возможности развивать сельское хозяйство, в сфере животноводства, создание мини-предприятий.

Мы можем все производить сами, мы можем все выращивать сами, и наш Казахстанский продукт намного полезнее и натуральнее привозного.

Так же моих коллег предпринимателей порадовала новость о поддержке малого и среднего бизнеса субсидированием процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики. Я считаю это огромный шаг к параллельному пути государства и бизнеса.

После того как я прослушала Послание, я стала уверена, что в кратчайшие сроки мы восстановим экономику страны, а сельское хозяйство будет развиваться ещё более эффективнее. И мы все вместе должны на это направить усилия. Сила в нашем единстве», - заключила Т.Розметова.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

Фото: Константин Малевский