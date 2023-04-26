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Это общая территория: в Актобе снесут незаконные внутриквартальные ограждения в центре города

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
26 Апреля 2023, 03:22
Это общая территория: в Актобе снесут незаконные внутриквартальные ограждения в центре города

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов на недавнем рабочем совещании обратил внимание уполномоченных органов на то, что в центре города субъекты предпринимательства перекрыли заборами внутриквартальный проезд, потребовав проверить правомерность данных действий. Речь идет о внутриквартальной дороге за развлекательным комплексом «Рахат» и Дворцом спорта «Коныс». Заборы были установлены около пяти лет назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

«Выяснилось, что ограждения установлены незаконно на городской территории. Данные земли были переданы субъектам предпринимательства в аренду. Однако на участки установлен сервитут, то есть пользоваться ими имеют право все жители города и ограждать их глухими заборами нельзя», - пояснили в пресс-службе акимата.

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Сегодня во время пешего обхода проспекта Абилкайыр-хана, аким области дал представителям коммерческих организаций недельный срок на устранение нарушения, а также санитарную уборку прилегающих территорий.

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«Вы снесете ограждения за неделю, либо мы сделаем это сами. Это общая территория. Горожане имеют полное право здесь свободно проезжать и проходить», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

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Глава региона поручил госорганам усилить работы по выявлению подобных объектов самостроя.

Также Ералы Тугжанов осмотрел земельный участок, расположенный за Дворцом спорта: огороженная территория не так давно через суд была возвращена в госфонд. Аким области поручил в кратчайшие сроки подготовить предложения по использованию участка и вынести их на обсуждение Общественного совета.

«Центр города. Может здесь нужно разбить парк, зону отдыха, объект для занятия летними видами спорта. Мы должны создать для населения все условия», - определил направление Ералы Тугжанов.

Благоустроить поручено и заброшенное футбольное поле за городским Дворцом школьников.


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