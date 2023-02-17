Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Это обман детей – Ералы Тугжанов о системе преподавания пяти предметов одним учителем

17 Февраля 2023, 13:19
Это обман детей – Ералы Тугжанов о системе преподавания пяти предметов одним учителем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов рассказал о реализуемом в регионе проекте Bilim All, который направлен на повышение качества образования в малокомплектных сельских школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если не создать соответствующие образовательные условия для детей в селах, они не будут там жить. Мы запустили проект Bilim All. Мы прекратили систему, в которой один учитель преподает пять предметов. Считаю, что такой подход – обман детей», - заявил Ералы Тугжанов в ходе парламентских слушаний в Сенате.

Он разъяснил механизм проекта.

«Мы запустили проект, в рамках которого в режиме онлайн будут преподавать 36 учителей самого высокого уровня. Мы не сокращали учителей в деревне. Мы их оставили – они сидят на уроке вместе с детьми. Таким образом, сам учитель в той же деревне, слушая уроки учителей высокого уровня вместе с детьми, повышает свой уровень», - отметил аким.

«Сегодня уровень образования сельских детей на 15% ниже уровня образования в городе. Поэтому этот вопрос очень важен. Проект реализован по пяти предметам: математика, физика, химия, биология и уроки английского языка. Таким образом, решена кадровая проблема и вопрос развозки детей», - добавил Ералы Тугжанов.


Новости по теме
Дорожную карту по развитию системы образования приняли в Актюбинской области
Проект Актюбинской области по повышению качества образования в малокомплектных школах масштабируют в РК
20 школ построят в рамках нацпроекта «Комфортная школа» в Актюбинской области
Теги:
Читайте также
Центры реабилитации и адаптации инвалидов модернизируют в Таразе
Гибель годовалого малыша расследуют в Актобе
Экс-замакима Караганды Жаксылыку Шалабекову вынесли новый приговор
Финансирование научной деятельности в Казахстане увеличат в 3,5 раза в ближайшие три года
Акима Актау оштрафовали за неисполнение решения суда
Из-за непогоды школьники Абайской области будут учиться онлайн во вторую смену
Двойные продажи в ЖК Ush Qonyr в Алматы: 141 квартира находится под арестом
По коррупционным средствам на спецсчете для строительства школ формируются заявки - Минфин
Новости партнеров
Популярное
1 В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
2 Увеличить зарплату сотрудникам силовых структур планируют в Казахстане
3 Цифровизация газовой отрасли: как получить техусловия, не выходя из дома
4 Более 3 миллиардов человек на планете не могут полноценно питаться
5 Сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс

Лента новостей