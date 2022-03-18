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    05:55, 18 Март 2022 | GMT +6

    Это новый институт широкого общественного диалога - Сана Жандаева о Национальном курултае

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель социального центра для многодетных и малообеспеченных семей Наурызбайского района Алматы «Бақытты отбасы» Сана Жандаева заявила, что создание Национального курултая в стране продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выступление Президента Касым-Жомарт Токаева с Посланием народу Казахстана по праву считается историческим событием. Мне было отрадно услышать новость о создании Национального курултая, который продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне. Это новый институт широкого общественного диалога. Представленность известных общественных деятелей всех регионов на данной площадке дает им возможность участвовать в обсуждении широкого круга вопросов развития страны на центральном уровне. «Исторически наши предки обсуждали и принимали все судьбоносные решения на общенародных собраниях. Мы должны возродить эту демократическую традицию Великой степи», - говорил Президент. Согласна, с тем, что мы должны сберечь наше главное достояние – Независимость, упрочить основы национальной идентичности, сосредоточиться на трансформации страны. Это наш священный долг перед будущими поколениями. Таким образом, благодаря курултаю сформируется представительная структура с охватом всех представителей различных мнений. Члены Национального курултая будут собираться на постоянной основе для обсуждения важных вопросов», - сказала Сана Жандаева.

    С полным текстом Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можно ознакомиться здесь.

    Теги:
    Мнения Послание Президента РК-2022
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