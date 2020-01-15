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Это недопустимо – Президент о карьере через знакомых

15 Января 2020 12:55
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Это недопустимо – Президент о карьере через знакомых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о недопустимости продвижении карьеры госслужащих посредством связей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В отчетах показатели сменяемости в государственных органах в целом в пределах нормы – 6%-10%. На деле всем очевидно, что кадровый состав при смене министра или акима тоже значительно меняется», - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с Президентским кадровым резервом.

«Отсутствуют нормативы численности руководящих работников. Не всегда соблюдаются и принципы меритократии. До сих пор имеются случаи покровительства и продвижения по служебной лестнице по знакомству, через влиятельных опекунов», - добавил Президент.

Такие случаи, по мнению Главы государства, нужно выносить на суд обществу.

«Это недопустимо, такую систему нужно подвергать критическому анализу, в том числе через общественное мнение, по-другому уже нельзя. Потому что, главное – это результат. Казахстан должен активно развиваться и двигаться вперед», - заключил К. Токаев.

Напомним, сегодня, 15 января, в Акорде проходит встреча Главы государства с представителями Президентского молодежного кадрового резерва.

Как отмечал ранее Глава государства, в этот список вошли лучшие молодые люди, которые доказали свою состоятельность среди сотен и тысяч кандидатов.

Изначально о своем желании участвовать в отборе в Президентский кадровый резерв заявляли 13 тысяч человек.



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Ключевые слова: Президент Казахстана, Президентский кадровый резерв,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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