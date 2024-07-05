В современных геополитических условиях саммит Шанхайской организации сотрудничества привлек внимание в заинтересованных сообществах Европейского союза. Марат Тертеров из Европейского геополитического форума рассказал собственному корреспонденту агентства Kazinform в ЕС о том, как в Брюсселе видят процессы, происходящие на саммите в Астане.

— Я думаю, что саммит Шанхайской организации сотрудничества является значительным событием в Центральной Азии и в евразийской геополитике. Но, на мой взгляд, это не то, о чем мы здесь, в Европе, должны слишком беспокоиться. Существует очень много международных платформ, межправительственных платформ, которые правительства используют для продвижения диалога по вопросам, представляющим национальный интерес.

ШОС уже более двух десятилетий является платформой, действующей в Центральной Азии. Конечно, эта платформа, движимая Россией, Китаем, которые являются важными игроками здесь, а также странами Центральной Азии.

Однако я бы не стал рассматривать это с точки зрения, скажем так, враждебности. Я думаю, что сейчас ШОС в значительной степени сосредоточена на экономическом сотрудничестве в регионе.

Хотя изначально это скорее оборонный клуб, если хотите; практическая работа секретариата ШОС гораздо больше сосредоточена на экономической повестке дня. Это отражает повестку дня ШОС, которая является еще одной межправительственной платформой в регионе. Так что лично я бы не стал слишком беспокоиться по поводу проведения очередного саммита ШОС.

Вы знаете, что это не основание для того, что Европейскому союзу или евроатлантическому сообществу следует по-настоящему беспокоиться. У евразийских стран есть определенные права присутствовать, существовать и продвигать свой собственный диалог в регионе; мы не должны слишком удивляться тому, что это действительно происходит.

У нас намечаются саммиты ЕС или в Вашингтоне в ближайшее время планируется большой саммит НАТО, так что я не думаю, что саммит ШОС в Астане может вызвать сильную обеспокоенность либо враждебность в Европе.