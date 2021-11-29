Это не птичий грипп: падеж кур в актюбинском селе прокомментировали ветврачи

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Массовый падеж кур в Желтауском сельском округе прокомментировали ветврачи сегодня в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя ГУ «Актюбинская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК» Кенеса Канадбаева, в селе имени Шамши Калдаякова с 16 по 20 ноября пало около 200 кур. Результаты проб направлены в республиканскую лабораторию.

«В Желтауском сельском округе в селе Шамши Калдаякова с 16 по 20 ноября пало около 200 кур. Отобраны пробы и направлены в республиканскую лабораторию в Нур-Султан. После уточнения диагноза будут применяться ограничительные мероприятия. С уверенностью можно сказать, что это не птичий грипп. Осенью была проведена вакцинация кур, уток и гусей от птичьего гриппа. Кроме того, падеж произошел только среди кур, и нет падежа среди уток», - говорит К. Канадбаев.

Также он прокомментировал недавнее заболевание крупного рогатого скота в Бестамакском сельском округе.

«25 октября поступил сигнал о выявленном заболевании среди КРС в Бестамакском сельском округе. Специалистами районной ветстанции были взяты пробы и направлены в Нур-Султан в республиканскую лабораторию. Результат показал, что у скота ринотрахеит. Было проведено симптоматическое лечение, были применены ограничительные меры. За счет республиканского бюджета проводятся плановые мероприятия в виде вакцинации скота и дезинфекционные мероприятия», - сказал К. Канадбаев.

По словам руководителя управления сельского хозяйства Кусайына Сарсембая, всего было зарегистрировано около 60 случаев ринотрахеита среди КРС, животные выздоровели. Однако выявлено два факта падежа скота.

«В Алгинском районе две головы КРС пало. Для точного диагноза мы направили пробы в республиканскую лабораторию, затем будут приняты меры», - сказал он.

Также он опроверг информацию о том, что в регионе идет вакцинация от ящура.

«Вакцинация от ящура проводится всего в пяти регионах, наш регион не подлежит такой вакцинации, такую вакцинацию мы не проводим», - сказал К. Сарсембай.