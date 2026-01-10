РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:04, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Это не оправдание: паралимпиец-чемпион Ербол Хамитов о первом старте в сезоне

    В немецком Нотшрае стартовал первый в сезоне-2025/26 этап Кубка мира по биатлону среди паралимпийцев, передает Kazinform.

    Это не оправдание: паралимпиец-чемпион Ербол Хамитов о первом старте в сезоне
    Фото: instagram.com/khamitovyg

    В гонке на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами среди спортсменов, соревнующихся сидя, участие принял казахстанский спортсмен Ербол Хамитов. Он является действующим чемпионом мира и победителем Кубка мира по биатлону среди паралимпийцев.

    Несмотря на статус фаворита, Хамитову не удалось взойти на пьедестал почета, он занял почетное четвертое место, допустив три промаха: два — на первом рубеже, один — на втором. Еще два круга Хамитов прошел без промахов. После гонки Ербол жестко высказался о своем выступлении.

    — Первый старт в сезоне и четвертое место. Первые три заняли китайские спортсмены, они забрали пьедестал. Для меня это — не оправдание, а работа над ошибками. Ходом прошел не очень. Сегодня официальную тренировку отменили из погодных условий. Завтра гонка преследования спринт-пасьют. Спасибо всем за поддержку, — заявил Ербол Хамитов.

    Отметим, что Хамитов является одним из тех казахстанских спортсменов, кто выступит на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Милане. Летом он успешно провел гонку на лыжероллерах на всемирном фестивале Loop One Festival-2025. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Зимние виды спорта Параспорт
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают